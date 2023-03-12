洛縣華人區附近的縣屬地警匪對峙48 小時 槍戰不間斷

警方已經在該區包圍著民宅，讓嫌犯無處可逃。（abc7截圖）

位於洛杉磯縣華人密集的聖蓋博 谷內的縣屬地瓦林達區（Valinda）區，3月12日（週日）上午傳出警方與一名持槍嫌犯，在聖蓋博谷一處民宅對峙近48小時。期間雙方槍火交戰，而周圍居民已經被警方疏散到其他地區，一名婦人更被抬出就醫，但警方強調與槍案無關，而目前尚未有任何傷亡事件。

據悉，警方在10日（週五）接獲通報稱，有人在瓦林達永巷（Wing Lane）16900街區向路人開槍。當警方趕到現場時，嫌犯開始向警方開火，導致雙方陷入僵持。從當日下午2時30分起，雙方已經僵持了超過兩日。警方已經疏散周邊居民至安全區域，期間沒有人員受傷。

警員梅薩（Miguel Meza）表示，當警方趕到現場時，他們面臨嫌疑人的槍擊 。警方雖立即還擊，但嫌疑人隨即關閉了自己的房門，警方還不清楚這個房子是嫌犯的還是其家屬的。警方也召集特別執法局（Special Enforcement Bureau ）協助，試圖說服嫌疑人和平自首。

而洛縣 警方也發表聲明表示，目前該區居民仍無法進入犯罪現場，並再次呼籲公眾盡量遠離該地區，以確保自身安全。此外，對峙期間一名婦女被送往醫院，但警方澄清她的傷勢與槍擊事件無關，目前她的情況和傷勢尚不清楚。

洛縣警局局長盧納Robert Luna）11日下午曾探望被迫疏散的民眾，並在推特中表示感謝公眾的耐心等待。警方也協調警方工業站、拉朋地（La Puente）警察學校、和紅十字會，在工業區Temple Ave. 16303 號的 Workman 高中，為對峙期間暫時流離失所的居民提供臨時住所。民眾可隨時撥打 800-675-5799 ，聯繫紅十字會獲得協助。居民托雷斯（Janet Torres）則表示對於警匪對峙持續的時間感到震驚，並表示此事件令人悲傷。