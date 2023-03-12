我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2021年國會暴動案 潘斯：歷史將追究川普責任

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

洛縣華人區附近的縣屬地警匪對峙48 小時 槍戰不間斷

洛杉磯訊
警方已經在該區包圍著民宅，讓嫌犯無處可逃。（abc7截圖）
警方已經在該區包圍著民宅，讓嫌犯無處可逃。（abc7截圖）

位於洛杉磯縣華人密集的聖蓋博谷內的縣屬地瓦林達區（Valinda）區，3月12日（週日）上午傳出警方與一名持槍嫌犯，在聖蓋博谷一處民宅對峙近48小時。期間雙方槍火交戰，而周圍居民已經被警方疏散到其他地區，一名婦人更被抬出就醫，但警方強調與槍案無關，而目前尚未有任何傷亡事件。

據悉，警方在10日（週五）接獲通報稱，有人在瓦林達永巷（Wing Lane）16900街區向路人開槍。當警方趕到現場時，嫌犯開始向警方開火，導致雙方陷入僵持。從當日下午2時30分起，雙方已經僵持了超過兩日。警方已經疏散周邊居民至安全區域，期間沒有人員受傷。

警員梅薩（Miguel Meza）表示，當警方趕到現場時，他們面臨嫌疑人的槍擊。警方雖立即還擊，但嫌疑人隨即關閉了自己的房門，警方還不清楚這個房子是嫌犯的還是其家屬的。警方也召集特別執法局（Special Enforcement Bureau ）協助，試圖說服嫌疑人和平自首。

洛縣警方也發表聲明表示，目前該區居民仍無法進入犯罪現場，並再次呼籲公眾盡量遠離該地區，以確保自身安全。此外，對峙期間一名婦女被送往醫院，但警方澄清她的傷勢與槍擊事件無關，目前她的情況和傷勢尚不清楚。

洛縣警局局長盧納Robert Luna）11日下午曾探望被迫疏散的民眾，並在推特中表示感謝公眾的耐心等待。警方也協調警方工業站、拉朋地（La Puente）警察學校、和紅十字會，在工業區Temple Ave. 16303 號的 Workman 高中，為對峙期間暫時流離失所的居民提供臨時住所。民眾可隨時撥打 800-675-5799 ，聯繫紅十字會獲得協助。居民托雷斯（Janet Torres）則表示對於警匪對峙持續的時間感到震驚，並表示此事件令人悲傷。

據悉，瓦林達區靠近工業市、拉朋地市和西柯汶那市，當地以西裔居民為主。

警方夜間時也絲毫不鬆懈，增派警員輪流監視。（abc7截圖）
警方夜間時也絲毫不鬆懈，增派警員輪流監視。（abc7截圖）
警方更增派特警部隊出動，等待嫌犯出屋。（abc7截圖）
警方更增派特警部隊出動，等待嫌犯出屋。（abc7截圖）

洛縣 聖蓋博 槍擊

上一則

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災

延伸閱讀

電信詐騙遍布華人區 蒙市每月受害50人

電信詐騙遍布華人區 蒙市每月受害50人
無懼綁架、槍戰 美國每年120萬人冒險赴墨西哥求醫

無懼綁架、槍戰 美國每年120萬人冒險赴墨西哥求醫
洛杉磯警圍捕在逃假釋犯 激烈槍戰3警傷、犯人亡

洛杉磯警圍捕在逃假釋犯 激烈槍戰3警傷、犯人亡
視頻記錄洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人

視頻記錄洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人
陪朋友去墨西哥抽脂 美公民捲毒販槍戰2死2獲救

陪朋友去墨西哥抽脂 美公民捲毒販槍戰2死2獲救
洛縣強暴犯獲刑310年 在華人區等地性侵27人

洛縣強暴犯獲刑310年 在華人區等地性侵27人

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴

矽谷銀行倒閉 政府救不救儲戶兩難 恐掀政治、金融風暴
矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款