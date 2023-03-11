我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10大生活最貴城 加州占3個

習近平3任國家主席 微博忙碌一整天 民意卻被消音

100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁

洛杉磯訊
100萬顆芬太尼裝汽車後備箱銷售，艾爾蒙地三名來自墨西哥的被告面臨終身監禁。（警方提供）
100萬顆芬太尼裝汽車後備箱銷售，艾爾蒙地三名來自墨西哥的被告面臨終身監禁。（警方提供）

因涉嫌非法持有100萬顆芬太尼（fentanyl）藥片而在艾爾蒙地被捕的三名墨西哥公民，面臨違反聯邦毒品法的刑事訴訟。

聯邦檢察官辦公室稱，9日本周四向洛杉磯聯邦法院提起訴訟，指控28歲的艾倫（Florencio Camacho Allan）、29歲的帕蒂諾（Gerardo Gaixola-Patino）和25歲的奧羅茲（Alex Valdez Oroz）每人一項持有並試圖分發受管制毒品罪。三名被告均來自墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa, Mexico），他們將在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭應訊。

根據隨訴狀提交的聯邦探員宣誓書，被告於本周二在洛杉磯地區的埃爾塞貢多一家餐廳會見了兩名買家，討論1萬顆芬太尼藥丸的樣品銷售，隨後將達成100萬顆芬太尼藥丸的交易。宣誓書稱，在會面期間，Allan和Gaixola兩人和買家見面，Oroz則留在車裡放哨，三人使用一輛白色大眾捷達。

檢察官說，當天晚些時候，Allan通過WhatsApp視頻通話，向其中一位買家確認他們有興趣進行100萬顆藥片交易，並向一位買家展示了藥片，這些藥片似乎就存放在捷達汽車後備箱裡。

在收到有關藥丸位置的信息後，執法部門對停在艾爾蒙特酒店停車場的捷達進行了交通攔截和搜查，果然在汽車後備箱發現了大約100萬顆芬太尼藥丸。三名嫌犯被捕。

檢察官指出，如果罪名成立，三名被告都可能面臨最高終身監禁的聯邦牢刑。

100萬顆芬太尼裝汽車後備箱銷售，艾爾蒙地三名來自墨西哥的被告面臨終身監禁。（警...
100萬顆芬太尼裝汽車後備箱銷售，艾爾蒙地三名來自墨西哥的被告面臨終身監禁。（警方提供）

洛杉磯 檢察官 墨西哥

上一則

州大女生Smart命案裁定 兇手獲刑25年至終身

延伸閱讀

紀欣然案麥坎尼 挑戰選洛檢察長

紀欣然案麥坎尼 挑戰選洛檢察長
洛杉磯變「庇護城市」？ 共和黨反對

洛杉磯變「庇護城市」？ 共和黨反對
遊行遭警橡皮彈襲臉 非裔男獲賠37.5萬

遊行遭警橡皮彈襲臉 非裔男獲賠37.5萬
世界晚報╱墨西哥黑幫 乖乖交出五位綁架美國人兇手

世界晚報╱墨西哥黑幫 乖乖交出五位綁架美國人兇手
共和黨批「庇護城市」 提案讓洛杉磯市陷入跨國犯罪

共和黨批「庇護城市」 提案讓洛杉磯市陷入跨國犯罪
無懼綁架、槍戰 美國每年120萬人冒險赴墨西哥求醫

無懼綁架、槍戰 美國每年120萬人冒險赴墨西哥求醫

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理