100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁

100萬顆芬太尼裝汽車後備箱銷售，艾爾蒙地三名來自墨西哥的被告面臨終身監禁。（警方提供）

因涉嫌非法持有100萬顆芬太尼（fentanyl）藥片而在艾爾蒙地被捕的三名墨西哥 公民，面臨違反聯邦毒品法的刑事訴訟。

聯邦檢察官 辦公室稱，9日本周四向洛杉磯 聯邦法院提起訴訟，指控28歲的艾倫（Florencio Camacho Allan）、29歲的帕蒂諾（Gerardo Gaixola-Patino）和25歲的奧羅茲（Alex Valdez Oroz）每人一項持有並試圖分發受管制毒品罪。三名被告均來自墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa, Mexico），他們將在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭應訊。

根據隨訴狀提交的聯邦探員宣誓書，被告於本周二在洛杉磯地區的埃爾塞貢多一家餐廳會見了兩名買家，討論1萬顆芬太尼藥丸的樣品銷售，隨後將達成100萬顆芬太尼藥丸的交易。宣誓書稱，在會面期間，Allan和Gaixola兩人和買家見面，Oroz則留在車裡放哨，三人使用一輛白色大眾捷達。

檢察官說，當天晚些時候，Allan通過WhatsApp視頻通話，向其中一位買家確認他們有興趣進行100萬顆藥片交易，並向一位買家展示了藥片，這些藥片似乎就存放在捷達汽車後備箱裡。

在收到有關藥丸位置的信息後，執法部門對停在艾爾蒙特酒店停車場的捷達進行了交通攔截和搜查，果然在汽車後備箱發現了大約100萬顆芬太尼藥丸。三名嫌犯被捕。