耶魯大學提前錄取 張恩澤分享經驗

耶魯大學提前錄取張恩澤意氣風發。（受訪者提供）

聖地牙哥(San Diego)德爾諾特高中(Del Norte High School)華裔生張恩澤(Andrew Y. Zhang)，年初透過「早期行動」(Early Action)申請被耶魯大學 (Yale University)錄取，他將主修生物學或化學專業，有志成為一名醫學科學家。

進入常春藤大學(IVY Universities)競爭愈來愈激烈，2023年耶鲁大學錄取率5.9%，張恩澤如何脫穎而出？

他公開關鍵因素說：「我對癌症 研究充滿熱情，並且在整個高中時期一直進行這個領域的研究。我認為研究經歷是我被耶魯錄取的主要原因。」

張恩澤的研究項目名為「一種基於血液的新穎微RNA 診斷模型，具有高精度用於多種癌症的早期檢測 」，透過血液早期檢測多種癌症的診斷模型，使得開發體外診斷 (IVD) 測試成為可能，支持在高危人群中的廣泛採用和合規性。該項成果使他膺選為2023雷傑納隆科學學者(Regeneron STS Scholar)。此外，張恩澤也喜歡化學，2022年參加美國國家化學奧林匹克競賽，入圍全美前50名。

美國少年申請大學主要有常規申請(Regular decision)和早期申請(Early decision or action programs)兩種形式，各有優勢。張恩澤認為，「早期行動」(Early Action)申請大學的優勢，能夠將全部注意力集中在一所理想大學的申請上，可以花更多時間真正建立一個好的早期申請程序，同時可以讓校方知道，這所學校是自己的首選。

常規申請周期(regular decision cycle)，則可以任意申請多所大學。因此，他建議，希望錄取自己的夢想大學，透過早期申請比較有利。

近年來，常春藤盟校和其他精英大學不要求申請人提供SAT或ACT等標準化考試成績，導致擅長考試的亞裔生失去了一個表現平台，應如何應對？張恩澤表示，「儘管不是必需的，但我還是提交了SAT 成績。我相信標準化考試可以客觀地評估學生的學術能力，但我也理解，並不是每個學生都有同等的資源，能夠為取得考試高分做好準備。」