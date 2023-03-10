共和黨批「庇護城市」 提案讓洛杉磯市陷入跨國犯罪

「庇護城市」法案禁止洛市政府向移民局提供任何有關移民者的個人訊息，該提案受到洛杉磯共和黨的反對。（圖片來源：市議員拉曼推特）

洛杉磯 共和黨透過新聞通告，表達他們反對市議會（City council）三議員新推出將洛杉磯變成「庇護 城市」（Sanctiuary City）提案。

透過「庇護城市」提案，能夠禁止洛杉磯市政府將移民資料提供給聯邦移民局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)，並可能阻止對洛杉磯移民生命安全構成的威脅。

洛杉磯共和黨主席歐萊利（Tim O’Reilly）在新聞稿裡表示對該提案的不滿，他認為洛杉磯目前正因為領導者和地方檢察官無能，導致犯罪率上升和生活品質下降，而該提案禁止洛杉磯將無證移民的資源或訊息提供給執法單位，但是，這些人當中可能包括毒品走私者、暴力犯罪，或人口販子，庇護他們 只會破壞法律並對所有洛杉磯居民的生活帶來危險。

該庇護城市提案由三位市議員於7日提出，分別是赫南德茲（Eunisses Hernandez）、拉曼（Nithya Raman），馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）。該法案將禁止任何市政府資源、財產，或人員用於聯邦移民局執法。馬丁尼茲表示，7日的行動是將庇護政策永遠寫入城市憲章的第一步。

父母都是墨西哥移民的馬丁尼茲表示，洛杉磯市是一個移民城市，所以他了解讓洛杉磯成為「庇護城市」重要性。

具體說來，該法案能禁止移民局向市政府查詢或收集有關移民者的個人身份訊息；參與與移民者身份相關的調查或執法；在沒有有效搜查或逮捕令的情況下，允許移民者進入非公共區域；以及訂立向聯邦移民局提供城市數據或任何個人訊息的權限。