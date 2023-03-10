設局勸投資 浪漫殺豬盤 2022民眾被騙88億

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez。（記者楊青/攝影）

2022年消費者因各種騙局損失高達88億元，創下美國有史以來最高紀錄。你口袋裏的錢怎麽到了他的口袋？騙子是通過什麼渠道得逞？你是怎樣被講相同語言的「朋友」釣上鉤的？美國聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局10日公佈最新的全美騙局報告，期望全民聯手應對甚囂塵上的各種經濟和財務詐騙 ，為受害人止血，給民眾注射「防騙疫苗」。

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo、聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局 消費者教育專家Cristina Miranda、聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez，10日出席了聯邦貿易委員會和少數族裔媒體中心聯係舉辦的報告會。