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SVB風潮擴大 道指連跌4天

設局勸投資 浪漫殺豬盤 2022民眾被騙88億

記者楊青/洛杉磯即時報導
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez。（記者楊青/攝影）
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez。（記者楊青/攝影）

2022年消費者因各種騙局損失高達88億元，創下美國有史以來最高紀錄。你口袋裏的錢怎麽到了他的口袋？騙子是通過什麼渠道得逞？你是怎樣被講相同語言的「朋友」釣上鉤的？美國聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護局10日公佈最新的全美騙局報告，期望全民聯手應對甚囂塵上的各種經濟和財務詐騙，為受害人止血，給民眾注射「防騙疫苗」。

聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo、聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Miranda、聯邦貿易委員會消費者保護局消費者與商業教育部律師Rosario Mendez，10日出席了聯邦貿易委員會和少數族裔媒體中心聯係舉辦的報告會。

Mayo表示，聯邦貿易委員會最新公佈的消費者報告顯示，2022年，全美消費者受騙報告數量為240萬份，該數字比2021年下降50萬件左右。然而，消費者因為各種詐騙而損失的金額卻高達88億元，創下歷史最高紀錄。其中兩種最主要且金額最大的騙局，一是投資騙局，二是冒充騙局。投資騙局損失最大，受害人損失高達38億元，是2021年的兩倍，平均損失5000元；冒充某個機構以及親密關係行騙和浪漫感情騙局、網上約會騙局、各種殺豬盤致使受害人損失也高達6.6億元，比2021年的4.5億再長三分之一，每位受害人平均損失2000元。

聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Mirand...
聯邦貿易委員會消費者保護與商業教育局消費者教育專家Cristina Miranda。（記者楊青/攝影）
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo。（記...
聯邦貿易委員會消費者保護局消費者反應和運營部代理副主任Maria Mayo。（記者楊青/攝影）

教育局 投資 詐騙

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