警車皮卡對峙5小時 瓦斯彈逼出吸毒男就擒

嫌疑男手持一顆氣球不斷從氣球內吸食不明氣體，被警方攔截時試圖逃跑。（圖片來源：Fox News截圖）

警方9日下午在洛杉磯縣（LA County）巡邏期間，發現一名疑似因為吸食藥物後危險駕駛的男子後攔截追捕，經歷五個小時對峙後，警察 用瓦斯彈逼迫嫌犯下車才將他逮捕。

９日下午５時30分左右，洛縣 警察（LASD）在康普頓市（Compton）萊姆街（Lime St.）看到一名男子在白色皮卡車內吸入一個氣球 裡面的氣體，懷疑他在藥物影響下駕駛（Driving Under Influence，DUI），立即實施攔截。但是嫌疑男並沒有停車，反而加速逃離現場。警車緊追在後並將嫌疑犯逼停在帕羅街（Poplar St.）的一條死路，洛縣警局派出危機談判小組（Crisi negotiation team）和心理評測組（Mental evaluation team）試圖說服嫌犯下車，但遭拒絕。兩方對峙將近五小時，期間監視畫面捕捉到男子疑似不斷地抽電子煙，還有從一個大罐子裡面吸食不明的煙霧。

最後，警方向他的車內投擲催淚瓦斯彈，嫌犯被嗆後下車逃到附近的空地，被追捕旁的警察銬上手銬。