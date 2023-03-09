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奧斯卡場地準備就緒 亞裔今年特別有參與感

記者張宏/洛杉磯即時報導
杜比劇院一層標誌性樓梯上有不少遊客拍照留念。（記者張宏／攝影）
杜比劇院一層標誌性樓梯上有不少遊客拍照留念。（記者張宏／攝影）

今年奧斯卡亞裔參與感最強！第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於12日在好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）舉辦，9日現場裝飾已初具雛形，華人遊客聚集打卡，不少人都看好楊紫瓊能成為第一個亞裔的奧斯卡影后。

好萊塢星光大道的杜比劇院（Dolby Theatre）所在的購物商場，目前已更名為「歡呼好萊塢」（ Ovation Hollywood），9日現場非常忙碌。奧斯卡專屬棚子和紅毯已基本鋪設完畢。今年現場圍幔裝飾主色以磚紅色和黑色為主，奧斯卡小金人隨處可見，不過距離典禮還有三天，小金人標記還沒有拆封。工作人員在現場緊張忙碌著，進入裝飾區域需要許可證件才能放行。

奧斯卡頒獎典禮每年都吸引世界各地媒體，在媒體簽到區域也是重重關卡，不僅要檢查ID，還要拍照，且各種提醒不能把記者證照片發到任何社交平台。在媒體採訪室也禁止拍照，不過媒體採訪室非常寬敞，預計頒獎當天會有百餘名媒體聚集在這裡。

不少遊客在現場拍照。（記者張宏／攝影）
不少遊客在現場拍照。（記者張宏／攝影）

杜比劇院一層標誌性樓梯上有不少遊客拍照留念，在門口也有很多人拍照。現場有數名來自台灣的遊客一邊圍觀星光大道的星星，一邊在拍照。他們表示，這次奧斯卡最期待的是楊紫瓊能憑藉「媽的多重宇宙」獲得影后，這樣她就成為第一個成為奧斯卡影后的亞裔，歷史上第四位得獎的有色人種影后，意義非凡。這部電影以11 項提名成為入圍名單大贏家，他們不少人也都看過這部電影，認為非常代表亞裔家庭和文化，希望通過奧斯卡，讓更多人觀看這部電影，增加對亞裔的了解。

留學生陳同學也來打卡，他表示，今年的奧斯卡因為「媽的多重宇宙」和楊紫瓊影后呼聲很高，讓亞裔很有參與感。他打算12日當天和朋友來現場共襄盛舉，見證這個對於亞裔來說特別的時刻。

頒獎典禮區域已設置圍欄。（記者張宏／攝影）
頒獎典禮區域已設置圍欄。（記者張宏／攝影）

今年奧斯卡和亞裔諸多關聯，首先這是學院首名華裔主席楊燕子（Janet Yang）主持下的奧斯卡評選，很多人認為楊紫瓊奪冠的可能性可謂史上最強，楊紫瓊影后之路最大勁敵無疑是凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。「媽的多重宇宙」電影獲得最多提名，包括最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角以及最佳原創劇本等。

而今年主持奧斯卡的脫口秀主持人吉米基莫（Jimmy Kimmel），他曾因在節目上對華人的不當言論引發美國歷史上規模最大的華人遊行活動，他主持過三次奧斯卡。

今年現場圍幔裝飾主色以磚紅色和黑色為主。（記者張宏／攝影）
今年現場圍幔裝飾主色以磚紅色和黑色為主。（記者張宏／攝影）
好萊塢星光大道的杜比劇院9日現場非常忙碌。（記者張宏／攝影）
好萊塢星光大道的杜比劇院9日現場非常忙碌。（記者張宏／攝影）

奧斯卡 亞裔 電影

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