奧斯卡場地準備就緒 亞裔今年特別有參與感

杜比劇院一層標誌性樓梯上有不少遊客拍照留念。（記者張宏／攝影）

今年奧斯卡亞裔 參與感最強！第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於12日在好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）舉辦，9日現場裝飾已初具雛形，華人遊客聚集打卡，不少人都看好楊紫瓊能成為第一個亞裔的奧斯卡影后。

好萊塢星光大道的杜比劇院（Dolby Theatre）所在的購物商場，目前已更名為「歡呼好萊塢」（ Ovation Hollywood），9日現場非常忙碌。奧斯卡專屬棚子和紅毯已基本鋪設完畢。今年現場圍幔裝飾主色以磚紅色和黑色為主，奧斯卡小金人隨處可見，不過距離典禮還有三天，小金人標記還沒有拆封。工作人員在現場緊張忙碌著，進入裝飾區域需要許可證件才能放行。

奧斯卡頒獎典禮每年都吸引世界各地媒體，在媒體簽到區域也是重重關卡，不僅要檢查ID，還要拍照，且各種提醒不能把記者證照片發到任何社交平台。在媒體採訪室也禁止拍照，不過媒體採訪室非常寬敞，預計頒獎當天會有百餘名媒體聚集在這裡。

不少遊客在現場拍照。（記者張宏／攝影）

杜比劇院一層標誌性樓梯上有不少遊客拍照留念，在門口也有很多人拍照。現場有數名來自台灣的遊客一邊圍觀星光大道的星星，一邊在拍照。他們表示，這次奧斯卡最期待的是楊紫瓊能憑藉「媽的多重宇宙」獲得影后，這樣她就成為第一個成為奧斯卡影后的亞裔，歷史上第四位得獎的有色人種影后，意義非凡。這部電影 以11 項提名成為入圍名單大贏家，他們不少人也都看過這部電影，認為非常代表亞裔家庭和文化，希望通過奧斯卡，讓更多人觀看這部電影，增加對亞裔的了解。

留學生陳同學也來打卡，他表示，今年的奧斯卡因為「媽的多重宇宙」和楊紫瓊影后呼聲很高，讓亞裔很有參與感。他打算12日當天和朋友來現場共襄盛舉，見證這個對於亞裔來說特別的時刻。

頒獎典禮區域已設置圍欄。（記者張宏／攝影）

今年奧斯卡和亞裔諸多關聯，首先這是學院首名華裔主席楊燕子（Janet Yang）主持下的奧斯卡評選，很多人認為楊紫瓊奪冠的可能性可謂史上最強，楊紫瓊影后之路最大勁敵無疑是凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。「媽的多重宇宙」電影獲得最多提名，包括最佳電影、最佳女主角、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角以及最佳原創劇本等。