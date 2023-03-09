拜登總統14日將訪問南加蒙市推動更嚴的控槍立法

拜登總統在白宮農曆新年招待會上說：「在美國再次發生槍枝暴力事件之後，我們為蒙特利公園和半月灣的人們祈禱。」（美聯社）

拜登 總統將於下週造訪南加華人社區蒙特利公園市 （Monterey Park），該消息在 3 月 8 日得到確認。多家主流媒體援引一份白宮聲明稱，「3 月 14 日星期二，總統將前往加州蒙特利公園市，討論他為減少槍枝暴力所做的努力」。

蒙特利公園市在農曆新年期間發生一起大規模舞廳槍擊 事件，導致 11 人死亡九人受傷。拜登訪問蒙市將是他的西海岸行程中的一站，此行重點是他在大規模槍擊事件發生後，為減少國家槍枝暴力所做的努力。

目前白宮沒有對拜登的行程發表更多評論，但據 Politico報導，拜登的西部之行將前往聖地牙哥（San Diego）北部的聖達菲牧場（Rancho Santa Fe），以及在洛杉磯和內華達州的拉斯維加斯等地停留。該行程將於下周一（3/13）和周二（3/14）進行，但仍在最後敲定中，具體細節尚未確定。

蒙特利公園市已經成為又一個發生重大槍暴事件、改變人們生活的美國城市，並且引發更好的立法和更嚴格控制攻擊性武器的討論。雖然有關總統訪問蒙市的細節公布很少，但此行肯定會呼應總統 2 月份的國情咨文演講，他在演講中呼籲禁止使用攻擊性武器。

拜登在國情咨文演講中提到蒙市的槍擊案悲劇和華人蔡班達（Brandon Tsay）奪槍的英勇行為，這是通過禁止攻擊性武器立法的時機。

拜登總統的這項呼籲得到了代表蒙市的各級政治人物的響應。長期擔任聖蓋博谷地區國會眾議員的趙美心(D-Pasadena)，以及代表北加州半月灣地區的聯邦眾議員艾舒(Anna Eschoo)，一起呼籲國會譴責導致這兩個地區發生大規模槍擊事件的槍枝暴力事件。在蒙市槍擊案發生不到48小時，半月灣又有七人被槍殺。

多年來，拜登總統一再呼籲國會制定更嚴格的槍枝管制措施，包括恢復攻擊性武器禁令（The assault weapons ban）。他在1994年擔任聯邦參議員時，幫助通過了該項攻擊性武器十年禁令，禁止了十多種特定槍枝，以及禁止「製造、轉讓或擁有」某些攻擊性半自動槍枝。但是，該項禁令在2004年期滿時，因為共和黨人反對而未能延續。民主黨在2022年控制了國會兩院，再次推動攻擊性武器禁令，但是該法案未能在參議院獲得足夠支持，因為共和黨人對進一步限制槍枝不支持。