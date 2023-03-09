我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

速食店點餐 如何為自己「謀福利」有訣竅

拜登總統14日將訪問南加蒙市推動更嚴的控槍立法

記者丁曙／洛杉磯即時報導
拜登總統在白宮農曆新年招待會上說：「在美國再次發生槍枝暴力事件之後，我們為蒙特利公園和半月灣的人們祈禱。」（美聯社）
拜登總統在白宮農曆新年招待會上說：「在美國再次發生槍枝暴力事件之後，我們為蒙特利公園和半月灣的人們祈禱。」（美聯社）

拜登總統將於下週造訪南加華人社區蒙特利公園市（Monterey Park），該消息在 3 月 8 日得到確認。多家主流媒體援引一份白宮聲明稱，「3 月 14 日星期二，總統將前往加州蒙特利公園市，討論他為減少槍枝暴力所做的努力」。

蒙特利公園市在農曆新年期間發生一起大規模舞廳槍擊事件，導致 11 人死亡九人受傷。拜登訪問蒙市將是他的西海岸行程中的一站，此行重點是他在大規模槍擊事件發生後，為減少國家槍枝暴力所做的努力。

目前白宮沒有對拜登的行程發表更多評論，但據 Politico報導，拜登的西部之行將前往聖地牙哥（San Diego）北部的聖達菲牧場（Rancho Santa Fe），以及在洛杉磯和內華達州的拉斯維加斯等地停留。該行程將於下周一（3/13）和周二（3/14）進行，但仍在最後敲定中，具體細節尚未確定。

蒙特利公園市已經成為又一個發生重大槍暴事件、改變人們生活的美國城市，並且引發更好的立法和更嚴格控制攻擊性武器的討論。雖然有關總統訪問蒙市的細節公布很少，但此行肯定會呼應總統 2 月份的國情咨文演講，他在演講中呼籲禁止使用攻擊性武器。

拜登在國情咨文演講中提到蒙市的槍擊案悲劇和華人蔡班達（Brandon Tsay）奪槍的英勇行為，這是通過禁止攻擊性武器立法的時機。

拜登總統的這項呼籲得到了代表蒙市的各級政治人物的響應。長期擔任聖蓋博谷地區國會眾議員的趙美心(D-Pasadena)，以及代表北加州半月灣地區的聯邦眾議員艾舒(Anna Eschoo)，一起呼籲國會譴責導致這兩個地區發生大規模槍擊事件的槍枝暴力事件。在蒙市槍擊案發生不到48小時，半月灣又有七人被槍殺。

多年來，拜登總統一再呼籲國會制定更嚴格的槍枝管制措施，包括恢復攻擊性武器禁令（The assault weapons ban）。他在1994年擔任聯邦參議員時，幫助通過了該項攻擊性武器十年禁令，禁止了十多種特定槍枝，以及禁止「製造、轉讓或擁有」某些攻擊性半自動槍枝。但是，該項禁令在2004年期滿時，因為共和黨人反對而未能延續。民主黨在2022年控制了國會兩院，再次推動攻擊性武器禁令，但是該法案未能在參議院獲得足夠支持，因為共和黨人對進一步限制槍枝不支持。

蒙特利公園市 拜登 槍擊

上一則

洛市長感慨：遊民無法徹底解決 因住宿申請繁複

延伸閱讀

公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武

公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武
拜登今提預算案 聯邦雇員加薪5.2% 逾40年最大漲幅

拜登今提預算案 聯邦雇員加薪5.2% 逾40年最大漲幅
批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利

批拜登聯邦預算方案「膨脹、誤導」 共和黨擬大砍福利
拜登新預算案要削減3兆赤字 對身家破億的家庭加徵稅

拜登新預算案要削減3兆赤字 對身家破億的家庭加徵稅
賈西提出使印度 參院外委會通過

賈西提出使印度 參院外委會通過
FED副主席人選 西北大學女教授傳最可能獲拜登提名

FED副主席人選 西北大學女教授傳最可能獲拜登提名

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅
手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色

手機送修後 德州女子智能手表跳出警示 瞬間花容失色
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
亞裔長很像？佛州男誤被捕入獄 向沃爾瑪等求償1000萬

亞裔長很像？佛州男誤被捕入獄 向沃爾瑪等求償1000萬