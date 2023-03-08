洛加大研究：用綠茶治療阿茲海默症有新突破

綠茶中含量豐富的兒茶素(EGCG)已被證實對阿茲海默症有效。（Pixabay）

儘管綠茶中含量豐富的兒茶素(EGCG)已被證實對阿茲海默症 (Alzheimer's Disease)有效，但其藥性不佳，無法成為有效的治療方法。不過，洛杉磯加大 （UCLA）的研究人員在一項研究中，通過低溫電子顯微鏡技術捕捉到了兒茶素治療阿茲海默症過程病源的圖像，並由此測試出多種藥性更好的分子。

這篇在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）上發表的研究指出，蛋白質 tau是一種存在於神經元中的蛋白質，其主要功能是維持細胞形狀和穩定細胞骨架。在阿茲海默症等神經退化性疾病中，tau會異常地凝聚成纖維結，即「tau結」。這些「tau結」阻礙了神經元的正常工作，導致神經元的死亡。因此，將「tau結」分解成單體就成為治療阿茲海默症的思路之一。

多年來，大量研究證實綠茶中含量豐富的兒茶素，可以分解阿茲海默症等神經退化性疾病的主要病理特徵之一「tau結」，和其他澱粉類纖維結構。但是，兒茶素本身無法成為治療阿茲海默症的有效方法，因為它無法完全穿透血腦屏障，進入腦內。科學家們需要找出可以複製兒茶素效果的分子。

然而，在這項洛杉磯加大的研究中，研究人員從患有阿茲海默症的死者所捐贈的腦組織中分離出了「tau結」，將其與兒茶素接觸，待兒茶素分解後，再將蛋白質tau極速冷凍。研究人員用低溫電子顯微鏡技術記錄了這一過程，並捕獲了兒茶素與「tau結」複合物的圖像。這些圖像揭示了具有更好的藥物特性的兒茶素附著並拆解「tau結」的過程：兒茶素通過與纖維結構的每一層裂縫或開口結合，破壞了纖維層的穩定性，慢慢地將纖維撬開。

研究人員還利用計算機模擬系統，測試出其他可能具有類似藥物特性的分子，研究人員在「tau結」形成的細胞模型和腦樣本中測試了這些其他分子。在這些實驗中，多種分子被測試出可以分解「tau結」，一些分子還可以防止被解開的tau擴散或形成新的「tau」結。

這些新發現的分子為研究阿茲海默症的治療方法提供了新希望，進一步研究可能揭示出更多關於這些分子的治療潛力信息。此外，研究人員表示，這些新的治療策略需要更多的測試和研究，才能確定它們的安全性和有效性，但是這些研究結果仍然非常令人振奮，顯示出阿茲海默症治療的新途徑和潛在療效。