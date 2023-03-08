南加10和110快速線道過路費3月底起漲價

在快速道路的入口都設有FasTrak感應器，需要先付費才能使用，若未付費就上道，必須在48小時內付款。（圖片來源：Metro Express Lanes官網）

3月31日開始，使用10號和110號快速道路（Express Lanes）的最高費用將上漲0.1元，從先前的每哩收費2.20元提高至每哩2.30元。

據Metro Express Lane寄給用戶的信件，這次費用上漲的原因是為了能管理高速公路的運行，持續為用戶提供安全和快速的駕駛。

距離上一次漲價是2022年12月30日，經過10號和110號快速通道的過路費從2.10元上漲至2.20元。

快速道路設在10號和110號公路上，運行時間為一周七天，每天24小時。另外，在車流量高的平日早上5點至9點和下午4點至晚上7點，最低收 費為每哩0.35元；車流量低的平日早上9點至下午4點和晚上7點到隔天的凌晨5點，最低收費為每哩0.10元。

需要提醒的是若想要使用快速道路，必須使用FasTrak感應器。因為這些快速道路都是需要預先付費才能使用，FasTrak能夠在上快速道路時自動繳費。如果未繳費就上道，必須在48小時內完成付款，否則將會收到罰單。

如果希望了解更多快速道路的相關資料，請至metroexpresslanes.net查詢。