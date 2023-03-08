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洛縣少年遭刺死 警方在華人密集城市逮捕嫌犯

洛杉磯訊
兇嫌當日行兇時滑著滑版、及身著黑衣並在一日內兩次犯案。（abc7截圖）
兇嫌當日行兇時滑著滑版、及身著黑衣並在一日內兩次犯案。（abc7截圖）

洛杉磯縣華人密集的阿罕布拉市（Alhambra），3月8日（週三）傳出警方包圍該市一處住宅，警方懷疑一名刺傷17歲少年的嫌疑人就藏匿該處，經過兩個多小時的僵持後，嫌疑人已被警方逮捕，唯尚未公布名字。而受害少年的家屬和親友均深感悲痛，他們目前正試圖透過GoFundMe眾籌網站籌集喪葬費用，希望能獲得社會大眾的支持和幫助。

洛縣警局8日上午7時左右，包圍阿市韋斯特蒙特街（Westmont Drive）2300街區民宅，期間更一度請求阿市警方支援協助。現階段警方仍與嫌犯對峙中，有關更多的細節都尚未公佈，據悉，嫌犯為一名留著長浪形黑髮、和長鬍子的男子、身高約5呎1吋（154公分），全身身著黑衣黑褲，駕駛一台1996至2001年產的深色本田CRV。

據警方所述，嫌疑人3月3日在艾爾塞雷諾（El Sereno）地區涉嫌兩起只相隔數小時的刺傷事件，其中一名17歲青少年更是慘死刀下。受害者沙瓦蘭（Xavier Chavarin）家人透露，沙瓦蘭是伍德羅威爾遜（Woodrow Wilson）高中優等生，原定6月畢業。事發當天約下午4時，沙瓦蘭在山谷街（Valley Boulevard）4500街區等待家長接送時，遭嫌疑人從汽車下車在人行道上尾隨，隨後嫌疑人將手持的大刀猛刺其背部幾刀，導致沙瓦蘭逃入餐廳尋求協助時，並且倒地不治身亡。

同一日晚上9時左右，警方相信嫌疑再度於山谷大道（Valley Boulevard）5400街區刺傷一名33歲男子。透過監視畫面顯示，嫌疑人行兇時皆穿戴同一款式棒球帽和類似衣物、事後更都以滑板當步行工具逃逸。

洛杉磯聯合學區負責人卡瓦略（Alberto Carvalho ）表示，他對這起襲擊事件感到震驚，並在事後增派了十名輔導員前往威爾遜高中，以安撫教職員和學生。卡瓦略說，整個社區都感到十分震驚，希望社區都共同面對，並思考為何孩子會遇到類似問題，從中反思洛杉磯的現況該如何逆轉。

目前民眾已在受害人被刺傷的遇害地點建立紀念碑，並擺滿鮮花和對家人的祈禱。沙瓦蘭的朋友表示，他是個非常喜歡讓人們開心、也總是很快樂的人，他的死太無辜也太突然。

沙瓦蘭姨媽羅薩里奧（Rosario Chavarin）表示，現在每個家長都應該要好好保護自己的孩子，以避免同樣的悲劇再次發生。她說，沙瓦蘭逝世的痛苦無法用言語形容。而為了幫助支付沙瓦蘭的葬禮和追悼會費用，他的家人已設立了一個GoFundMe頁面。

沙瓦蘭家人所設立的募捐網站。（abc7截圖）
沙瓦蘭家人所設立的募捐網站。（abc7截圖）

洛杉磯 Boulevard GoFundMe

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