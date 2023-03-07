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來美十年的華人花腔女高音王妮妮 要做「曹秀美」

記者張宏/洛杉磯即時報導
來美國十年的王妮妮不僅是西北抒情歌劇院唯一駐院級別的華人抒情花腔女高音，她還剛剛舉辦過一場個人獨唱音樂會。（王妮妮提供）
來美國十年的王妮妮不僅是西北抒情歌劇院唯一駐院級別的華人抒情花腔女高音，她還剛剛舉辦過一場個人獨唱音樂會。（王妮妮提供）

作為美國西北抒情歌劇院（Lyric Opera Northwest）唯一的華人抒情花腔女高音，王妮妮不僅在老外林立的歌劇院裡闖出一片天地，還在去年美國國際聲樂比賽（American Protégé international Voice competition）中獲得歌劇詠嘆調專業組第一名。

如今她要去韓國攻讀聲樂博士，她說，現在世界上最出名的亞裔女高音就來自韓國，她希望通過努力，讓華人女高音在國際舞台上有更亮眼的表現。

在人們的印象裡，女高音都必須人高馬大唱起歌來才會更有力量。但王妮妮身材並不高大魁梧，她說，女高音的確需要更多的力量和體力，所以她從不減肥，但作為亞裔女高音要有自己的特色。

來美國十年的王妮妮，不僅是西北抒情歌劇院唯一駐院級的華人抒情花腔女高音，她還剛舉辦過個人獨唱音樂會。她說，她在歌劇院先後演出不少經典歌劇角色，如普契尼歌劇「修女安吉莉卡」的安吉莉卡、威爾第歌劇「茶花女」中薇奧莉塔、莫紮特歌劇「魔笛」的帕米娜、威爾第歌劇「弄臣」的Page等。

她說，在歌劇的世界裡，專門為亞裔女高音演唱的角色少之有少。每次演出，她需要用德語、義大利語或法語去演唱，對於一個母語是中文的華人來說相當有挑戰。經常她的角色演唱歌詞長達300到400頁，準備時間也是其他同事的三四倍，因此她所有的業餘時間全部被歌劇占滿。

王妮妮五歲學鋼琴，15歲學習聲樂，當時她的聲樂老師說，「你有非常漂亮的歌劇女高音的音色」。這句話讓她重新認識自己，她開始了成為女高音的道路。她說，這條路狹窄和艱難，幸虧父母很支持她，讓她一路從南京藝術學院音樂學院聲樂表演研究生，到美國新英格蘭音樂學院進修歌劇表演。如今她又要去韓國攻讀聲樂博士。

她說，毫無疑問，不僅在語言上，華人女高音處於劣勢，在生理條件比如身高、長相和發音等也比老外遜色。她的優勢只能是努力努力再努力，演唱時更加的嚴謹。現在亞洲國家，花腔女高音佼佼者是來自韓國的曹秀美（Sumi Jo），這是她的偶像，也給她很大的鼓勵和動力。尤其現在韓國歌劇教育水平很高，她就萌生了去韓國讀聲樂博士的想法。

王妮妮說，作為女性，在傳統價值觀裡，她這個年齡應該結婚生子，而她嚮往的是在歌劇舞台提升自己。她對未來有清晰的規劃，讀完三年博士，她想去更大的舞台。或許她不一定能成為華人的曹秀美，但是她在成為曹秀美的路上。

王妮妮在成為華人曹秀美的路上努力著。 （王妮妮提供）
王妮妮在成為華人曹秀美的路上努力著。 （王妮妮提供）
成為華人女高音的道路狹窄且艱難。（王妮妮提供）
成為華人女高音的道路狹窄且艱難。（王妮妮提供）
王妮妮五歲學鋼琴，15歲學習聲樂。 （王妮妮提供）
王妮妮五歲學鋼琴，15歲學習聲樂。 （王妮妮提供）
美國西北抒情歌劇院唯一的華人抒情花腔女高音王妮妮。（王妮妮提供）
美國西北抒情歌劇院唯一的華人抒情花腔女高音王妮妮。（王妮妮提供）

歌劇 華人 亞裔

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