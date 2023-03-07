來美十年的華人花腔女高音王妮妮 要做「曹秀美」
作為美國西北抒情歌劇院（Lyric Opera Northwest）唯一的華人抒情花腔女高音，王妮妮不僅在老外林立的歌劇院裡闖出一片天地，還在去年美國國際聲樂比賽（American Protégé international Voice competition）中獲得歌劇詠嘆調專業組第一名。
如今她要去韓國攻讀聲樂博士，她說，現在世界上最出名的亞裔女高音就來自韓國，她希望通過努力，讓華人女高音在國際舞台上有更亮眼的表現。
在人們的印象裡，女高音都必須人高馬大唱起歌來才會更有力量。但王妮妮身材並不高大魁梧，她說，女高音的確需要更多的力量和體力，所以她從不減肥，但作為亞裔女高音要有自己的特色。
來美國十年的王妮妮，不僅是西北抒情歌劇院唯一駐院級的華人抒情花腔女高音，她還剛舉辦過個人獨唱音樂會。她說，她在歌劇院先後演出不少經典歌劇角色，如普契尼歌劇「修女安吉莉卡」的安吉莉卡、威爾第歌劇「茶花女」中薇奧莉塔、莫紮特歌劇「魔笛」的帕米娜、威爾第歌劇「弄臣」的Page等。
她說，在歌劇的世界裡，專門為亞裔女高音演唱的角色少之有少。每次演出，她需要用德語、義大利語或法語去演唱，對於一個母語是中文的華人來說相當有挑戰。經常她的角色演唱歌詞長達300到400頁，準備時間也是其他同事的三四倍，因此她所有的業餘時間全部被歌劇占滿。
王妮妮五歲學鋼琴，15歲學習聲樂，當時她的聲樂老師說，「你有非常漂亮的歌劇女高音的音色」。這句話讓她重新認識自己，她開始了成為女高音的道路。她說，這條路狹窄和艱難，幸虧父母很支持她，讓她一路從南京藝術學院音樂學院聲樂表演研究生，到美國新英格蘭音樂學院進修歌劇表演。如今她又要去韓國攻讀聲樂博士。
她說，毫無疑問，不僅在語言上，華人女高音處於劣勢，在生理條件比如身高、長相和發音等也比老外遜色。她的優勢只能是努力努力再努力，演唱時更加的嚴謹。現在亞洲國家，花腔女高音佼佼者是來自韓國的曹秀美（Sumi Jo），這是她的偶像，也給她很大的鼓勵和動力。尤其現在韓國歌劇教育水平很高，她就萌生了去韓國讀聲樂博士的想法。
王妮妮說，作為女性，在傳統價值觀裡，她這個年齡應該結婚生子，而她嚮往的是在歌劇舞台提升自己。她對未來有清晰的規劃，讀完三年博士，她想去更大的舞台。或許她不一定能成為華人的曹秀美，但是她在成為曹秀美的路上。
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