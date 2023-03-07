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下屬狀告洛縣檢察長報復案勝訴 獲賠150萬

記者丁曙／洛杉磯即時報導
洛縣檢察長賈斯康被前下屬提告報復案成立，被判賠150萬美元。（檔案照，記者丁曙／攝影）
洛縣檢察長賈斯康被前下屬提告報復案成立，被判賠150萬美元。（檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣檢察署一名檢察官狀告檢察長賈斯康 (George Gascón)打擊報復（retaliation）的訴訟案，6日（本週一）勝訴，獲判150萬美元賠償。目前賈斯康面臨十多件類似的民事訴訟，未來可能同樣會付出高昂代價。

洛杉磯縣檢察署少年科前任主管魯道夫 (Shawn Randolph) 聲稱，她被調職去了假釋科是因為她反對賈斯康改變未成年人的刑事案件的一些政策，包括全面禁止將少年犯作為成年犯起訴。

由民事律師史密斯（Greg Smith）和 Beth Corriea 領導的法律團隊辯稱，魯道夫認為賈斯康的政策違反與受害者權利有關的法律，並限制了檢察官對青少年提起的重罪指控，使他們不能精準地起訴某些被告的犯行。

史密斯在開庭陳詞中說，「我們代表一位有30年經驗的檢察官，投訴違反道德和違反梅西法（Marsy’s Law）的行為，而民選政府無論如何都希望他們的政策獲得遵守。」

而代表洛縣檢察署、也就是檢察長的律師辯稱，魯道夫並沒有被降級或減薪，她的職務變動是賈斯康任內對檢察署進行廣泛改組的一部分。他們還爭辯說，魯道夫評估賈斯康有關青少年政策非法不準確。儘管這些政策並沒有在法庭上受到質疑，但在處理幾起青少年被指控極端暴力行為的案件後，因為受到了社會嚴厲批評，賈斯康確實修正了他不得將青少年作為成年人起訴的立場。

魯道夫在法庭外說，「我很高興有地方可以公平地聽取地方檢察署發生的事情」，並將賈斯康的行為描述為領導層的「史無前例的失敗」。

但檢察署首席發言人布萊克內爾 (Tiffiny Blacknell) 在聲明中表示，「我們對陪審團的裁決感到失望，並堅持我們將這位檢察官和其他檢察官在內部重新分配的決定」，「正如任何經理都會告訴您，人員調動對於提升辦公室的正常運作水平非常重要。」

在洛杉磯市中心Stanley Mosk法院第14庭的旁聽席上有幾名檢察官，當宣讀判決書時，有人興奮地說：「Finally」（終於等到了）。

該項判決對賈斯康來說不是好兆頭，他在為期兩週的審判中作證，並且面臨十多起類似訴訟，原告稱他們因為公開反對賈斯康的「進步政策」，結果被重新分配職位或不得晉升。這些人當中包括賈斯康的前幕僚長Victoria Adams、副檢察長Maria Ramirez，他們在魯道夫案中出庭作證反對賈斯康。

檢察官 洛杉磯 梅西

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