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南洛杉磯午夜兩起警匪追逐戰 造成6人受傷

洛杉磯訊
在南洛杉磯發生的一場警匪追逐戰中，導致六人受傷。（ktla）
在南洛杉磯發生的一場警匪追逐戰中，導致六人受傷。（ktla）

洛杉磯警察局（LAPD)稱，在3月6日晚，南洛杉磯一夜之間在兩小時內發生兩起追逐事故，匪徒在躲避警察追捕時撞上兩輛車，導致六人受傷。

洛杉磯警察局在接到第 84 街和Wall街車輛被盜的報告後，在晚上 10 點 30 分左右發起第一次追捕。 司機沒有停車，並且在 83 街和中央大街（ Central Avenue）撞上一名無辜的司機。 目前尚不清楚是否有人在事故中受傷。搜查後，所有嫌疑人均被拘留。

之後在凌晨 12 點 35 分左右，洛杉磯警察局試圖追捕被偷盜的車。據洛杉磯消防局稱，這名司機後來在西華盛頓大道（West Washington Boulevard）2100 號街區，撞上兩名無辜司機，造成六人受傷。這兩名司機分別是一男一女，均為 20 歲，情況危急，一名 22 歲的女性和三名青少年受輕傷。

警察說，四名受傷的人在嫌疑人的車裡，另兩人則駕駛其他車輛。目前犯罪嫌疑人已被拘留。

今年早些時候，在Panorama City 發生一場被盜汽車案件，在這場警匪追逐大戰中，兩名旁觀者喪生。事故發生在 1 月 31 日，受害者被確認為 49 歲的Timothy Schultz，和 47 歲的Christopher Teagardin。嫌疑人和一名乘客倖免於難。

上個月，一名 19 歲的 CSUN 學生在駕車時被警方追捕的搶劫嫌疑人撞倒喪生。 被盜汽車中的兩名乘客倖免於難。司機已被拘留，但他的乘客至今下落不明。

一名警察表示，追捕是「個人參與的更嚴重的犯罪行為之一」，警方將盡可能以最安全的方式逮捕逃跑的司機，例如使用平衡測試來確定他們是否應該繼續追捕，因為有可能發生碰撞事故。

警察 洛杉磯 汽車

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