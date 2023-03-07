我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／紐約華埠再爆持槍劫賓士車 警：專盯華人

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

洛縣亞裔男子在俄州海岸徒步旅行意外墜海死亡

洛杉磯訊
圖為男子遇難地點。（俄勒岡州立公園）
圖為男子遇難地點。（俄勒岡州立公園）

加州洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）一名25歲亞裔男子，日前在俄勒岡州（Oregon）海岸徒步旅行時，意外從懸崖墜落大海死亡。

俄勒岡州警方發布消息，不幸遇難男子是黃明（Henry Minh Hoang，譯音 ），3月4日午後約5時，在俄勒岡州立公園自然保護區 Cape Kiwanda State Natural Area，探訪一個著名景點「酒杯」（the punch bowl）時，穿過安全護欄，不慎滑落到20呎深海裡，被海浪沖走。警方表示，黃明在墜落過程中，撞到岩石失去知覺，隨海浪漂離海岸。當救援人員趕到時，無法找到意外墜崖的黃明。救援行動隨後轉為搜索行動。

事故發生後，警方也趕到出事地點協助尋找黃明，而搜索行動也在次日上午暫停。5日傍晚，黃明的遺體在出事懸崖底部海灘被發現，隨後遺體送往附近殯儀館。

位於俄勒岡州提拉姆克縣（Tillamook County）的自然保護區Cape Kiwanda State Natural Area，有一個著名的可以欣賞海景的砂岩岬角，深受旅遊者喜愛。俄勒岡州立公園在官網上向前來探訪者發出警告，由於崖石鬆動會在無預警情況下，意外坍塌，提醒人們在此小心安全，勿要越過安全防護設施。

俄勒岡州 州立公園 加州

上一則

暴雪後「明星」雲朵走紅洛城 網友直呼太像UFO飛碟

延伸閱讀

全美10大海灘 南加華人愛去的這裡也入選

全美10大海灘 南加華人愛去的這裡也入選
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌

1個月內2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌
俄州火車出軌後 參院兩黨聯手提案 制定更嚴鐵路運輸法規

俄州火車出軌後 參院兩黨聯手提案 制定更嚴鐵路運輸法規
俄勒岡提案：每月無條件發遊民1000元

俄勒岡提案：每月無條件發遊民1000元
汙染範圍估達5哩…俄州「毒列車」 致4.4萬動物死亡

汙染範圍估達5哩…俄州「毒列車」 致4.4萬動物死亡

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動