暴雪後「明星」雲朵走紅洛城 網友直呼太像UFO飛碟

洛杉磯不同地區的網友拍攝到的奇特雲朵。（小紅書）

近日暴風雪 天氣過後，洛杉磯 上空出現一朵造型奇特的雲彩，吸引了眾多民眾目光。這朵粉色的雲彩形狀可愛，許多網友形容它像一艘UFO飛碟。很快，很多民眾在網上上傳了自己從不同角度拍攝的這朵雲彩，使得這片雲朵在社交媒體上迅速走紅，成為了一朵真正的「明星雲」。

這朵彩出現在3月1日黃昏，粉色的雲團，均勻的造型，細膩的質感，圓潤的輪廓，在天空中顯得格外引人注目。當天，有不少民眾紛紛用手機 記錄下這朵可愛的「UFO雲」。從照片可以看出，網友們的拍攝地點各異；有人在洛杉磯市中心發現它，有人在自己居住的小區裡拍到，還有是在山裡徒步時拍攝。

拍攝者Calvin說，「當時走在路上抬頭看到這朵雲的時候，一下子就被它吸引了，拍了好多張照片。分享到社交平台後很多網友都在留言區稱讚，有說像『UFO』的，也有說像『棉花糖』的，甚至還有說『看著很好吃的樣子』。後來我發現，很多在洛杉磯的朋友也看到了同樣一朵雲，也都拍照發到網上。光我見到的就有幾十個不同帳號上傳了自己拍攝的照片，大家對這朵雲都很喜歡，印象也都非常深刻。」