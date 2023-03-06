外公是中國交響樂之父…3棲藝術家洛城演魔術 叫好又叫座

張科民農曆春節期間應邀從多倫多來洛杉磯魔術城堡表演魔術，每天表演五、六場，吸引大批觀眾。（魔術城堡提供）

在今年農曆新年期間洛杉磯 魔術城堡（Magic castle hollywood）邀請表演的12位魔術師中，來自加拿大多倫多的魔術師張科民非常特別，他不僅是「中國交響樂之父」李德倫的外孫，還是一位跨鋼琴演奏、音樂教育 、魔術表演的三棲藝術家，停留洛杉磯短短五天內連演30場，數千觀眾叫好又叫座。

位於好萊塢的魔術城堡號稱美國魔術聖殿，能夠受邀城堡製作人盛邀到此表演，功夫可見一番。「我最早學習魔術是移民 到加拿大之後」，張科民說，那是33年前，他12歲，那時他的母親李燕在當地學校課外興趣班教鋼琴，母親教別人的時間，也給自己的孩子報了魔術班。鋼琴與魔術，從此與他結下一輩子的緣分。這些年，他愛魔術甚至超過鋼琴和音樂，但始終認為，音樂是真正的魔術，看不到摸不著沒有統一的欣賞和評判標準，卻能夠引起心靈共鳴的心靈魔術。

作爲「中國交響樂之父」李德倫的第三代，鋼琴是張科民最早接觸的樂器，至今演奏不綴。（張科民提供）

此次來魔術城堡，張科民表演最多的是「近景魔術（close-up magic）」中的紙牌魔術，每次30多名觀眾，就坐在前後左右，與魔術師幾乎是零距離面對面互動，觀眾參與洗牌、選牌甚至可以檢查魔術師的道具和操縱細節，魔術師既是導演和編劇，也是道具師和演員，在眾目睽睽之下呈現不可能的事情。張科民說，選擇紙牌魔術，是因為牌在魔術中如同文字，可以寫成散文、詩歌、小説或其他，千變萬化，牌的出現或消失，猶如人生中很多奇跡的呈現。

應洛杉磯魔術城堡邀請，多倫多音樂人張科民農曆新年期間來洛連演30場魔術，吸引大批觀眾。（魔術城堡提供）

其實魔術本身是假，所有的魔術師都是在扮演魔術師的角色而已，張科民說，過程中只是觀眾暫時放下了對假設的質疑，幻想的場景給人幻想和希望。魔術的每一個環節都是真，但魔術的結果卻證明人們對事物的觀察，眼耳鼻舌身的體驗並不一定是現實的全部，在他看來，魔術是想像力的藝術，想像變成現實，就像桌子板凳和電腦出現在今天的生活中，從想像到實現，從無到有。

魔術源於西方，中國傳統則成為變戲法。張科民說，東西方最大的不同，是東方的戲法大多是師傅傳徒弟，比如穿長袍變18魚缸，或經典戲法仙人栽豆，徒弟要學得出神入化，才算入派。西方的魔術則往往是三人行必有我師，可以跟任何老師學，甚至碰到一個小孩可以教你你不會的魔術，沒有師徒概念，而更多的是積累和精進，只有自己的魔術跟別人不一樣，才有立足之地。

雖然受邀到處表演魔術，但張科民這些年也從未放棄從小就喜愛的鋼琴和音樂。平常在多倫多，他和大提琴手妹妹張韞斯經常舉辦魔術音樂會，演奏音樂的同時表演預言魔術，每次只販售52張門票，每個人入場時都獲得一張不同的牌保管，整場演出也正是巧合魔術的演出。比如魔術師寫一張包括一個顏色和一個地方的小紙條，然後讓三名觀眾分別選擇一張牌、一種顏色、一個想去的地方，最後魔術師將信封打開，發現信封中觀眾選了紅桃二，紅色，巴黎，「其實這就是心理暗示，通過魔術你可以學會心理暗示」，在現實中可以主動掌控我們的思維去改變生活而不是讓我們的思維被掌控，被動地體驗生活。

張科民農曆春節期間應邀從多倫多來洛杉磯魔術城堡表演魔術，每天表演五、六場，吸引大批觀眾。（魔術城堡提供）

就像張科民手中的的魔術紙牌，他的家人的生活也是相當魔幻。他的外公李德倫作為已故中國著名指揮家、原中央樂團（中國交響樂團前身）藝術指導和常任指揮，三名子女李鹿、李燕和李蘇，分別是大提琴家、原中央芭蕾舞團豎琴演奏家和總政歌舞團小號演奏家，分別移民澳洲、多倫多和洛杉磯後，多年來依然從事音樂相關的演奏和教育工作。