ATM用感應取款 南加女馬上被盜千元

歹徒用澆水或膠帶將插入卡片孔堵住，使受害者只能用感應方式取款，隨後因為許多人不知道要點選「完成交易」，等受害人離開後歹徒可進行更多交易。（圖片來源：ABC7新聞截圖）

近兩年，各大國際發卡組織都已推出感應式付款或ATM取款功能，對於許多人來說是一大便利，但對竊賊也是同樣方便。如果是將信用卡 插入ATM機器內，當交易完成後信用卡會被退出，一旦卡片被退出，需要再次插入才能進行其他動作。但是如果是用感應方式取款，交易完成後ATM銀幕會顯示「是否完成交易」的畫面，務必要點選「完成」才算結束，否則會讓歹徒有機可乘。

據ABC7在4日的報導稱，一位南加州 的女士在ATM使用感應式取款功能後，隔一天就收到通知，戶頭被盜取近一千元。

她回想起前一晚領錢的過程，當時有一名男子站在隔壁的ATM。一開始，她是想將卡片插入機器內，但是機器卻顯示無法讀芯片。這時一旁的男子建議她可以使用感應的方式，這名女士別無他想，變成使用感應方式取款，將現金取出後，她便離去。隔天早上，這名女士收到銀行通知戶頭被領取940元。

經過調查後發現，那一晚的男子根本不是在使用ATM，他先是用膠帶或膠水將信用卡插入的孔堵住，讓下一個客人無法使用，只能用感應區取款。隨後，因為大多人並不知道還有一個完成交易的按鈕，該男子就趁著銀行帳戶還是保持打開狀態時進行更多的提款。

除了這名女士之外，還有許多人也遭受同樣的盜竊方式，有的人是用AppleWatch或手機感應的方式，盜賊一樣在受害者離開後、帳號關閉前，從他們的帳戶提款。

當這名女士向銀行匯報此事時，銀行卻以被盜金額小於5000元的理由拒絕調閱監視器。直到該女士第二次申請索賠，銀行才把錢歸還到女士的戶頭。

從這位女士的遭遇，警方呼籲民眾使用ATM時要看清楚所有步驟，確保確實按下「完成」的按鈕，等待銀戶回歸初始畫面才算結束交易。同時，也要提防身邊是否有可疑人物。若領取大量現金時不要在附近逗留，上車後馬上鎖好車門，不要讓盜賊有任何機會。