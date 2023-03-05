洛縣西柯汶那公寓火災3死 華裔議員趕赴現場了解情況

西柯汶那5日凌晨發生致命火災，三死。（KTLA）

南加洛杉磯 縣西柯汶那市（West Covina）5日凌晨一棟集合公寓發生火災，導致三人遇難，包括一名年長女性和兩名幼兒。該市華裔 市議員吳桐淮（Tony Wu )提醒社區居民，天氣寒冷，室內生火取暖時，要遠離易燃物，避免發生火災，造成人員及財產損失。

火災發生後，華裔市議員吳桐淮也趕到現場。他表示，發生火災公寓是兩層，起火從一樓火爐開始，燃燒到客廳，很快蔓延到二樓。二樓長者負責照顧兩名孩童，由於深夜突發火災，無法逃生，因此釀成悲劇。吳桐淮說，這次火災是西柯汶那市近年來遇難者最多的火災。

據報導，發生火災集合公寓位於東Amar路1900號街區（1900 block of East Amar Rd.），時間在當日凌晨近1時。市消防局及警方接到火警後趕到現場，燃燒房間竄起火苗及濃煙，多名居民從集合公寓逃出避險。一名西裔鄰居說「火勢太大，正遭遇一次嚴重火災。」經過消防人員撲救，15分鐘後火災被撲滅。官方起初說火災中有一人喪命，稍後這個數字增至三人。

最終確認三名遇難者中，一人是年長女性，另兩人是孩童，其中一名孩童年齡不到兩歲。尚未透露有其他傷者。

目前火災原因正在調查中，為調查起火原因，多家執法機關介入調查。