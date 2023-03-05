南加數名少年山區徒步旅行 被困暴風雪數天後獲救

汽車深陷在雪地中，居民無法出行。（記者邵敏／攝影）

南加 地區罕見的惡劣天氣給人們帶來災難，一名少年與朋友們徒步旅行時失去聯繫，被困暴風雪 中多日，警方派直升飛機援救時，這些孩子們已危在旦夕。

當 17 歲的兒子和朋友們前往南加州 山區進行十天的徒步旅行時，父親Cesar Ramirez 說他並不太擔心。這些青少年徒步旅行者出發前，背包裡有充足的食物、帳篷和雪鞋，而且平時一直有徒步訓練。

但是，暴風雪很快開始襲擊洛杉磯東部群山，家人與孩子們失去聯繫，Ramirez 通過追踪應用程序也無法定位兒子的所在地，他立即撥打電話給聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局。

警方派出一架直升機前往孩子們最後已知的位置，追踪足跡，最後發現並成功營救了他們。 Ramirez 說，那時兒子身上的外套已被狂風吹走，他們的帳篷也遭到破壞，孩子們當時身處絕境，認為沒有生還的可能。警方發現這些被困風雪中的青少年時，已連續三個晚上擠在一起取暖，但在天寒地凍的惡劣天氣中，體溫持續降低，幸運的是他們還活著。雖然出發前為徒步做好了充分準備，但旅行者並沒有為大風雪做準備。

這場救援行動發生之際，接連不斷的風暴正襲擊南加地區，州長紐森（Gavin Newsom）已宣布包括聖伯納汀諾縣在內的 13 個縣進入緊急狀態，大雪導致南加內陸一些地區的道路封閉、停電、屋頂倒塌，居民被困在家中多日。

聖伯納汀諾山區是此次暴風雪襲擊的重災區，當局一直在努力清理道路，並向受困雪災的居民分發食物、水和毯子，紅十字會在當地一所高中設立避難所。當局表示，面對清除這麼多積雪的挑戰，一些居民可能會再被關上一周。

當地災民Katy Curtis表示，她穿著雪鞋徒步五里，給被困在家中的一個家庭提供一罐汽油，為發電機提供燃料。她說這是自己生命中最長的一天，汽車完全被掩埋，積雪一直堆到屋頂，並補充說家裡有人有醫療需求，「我們在各方面都筋疲力盡。」