洛縣自住屋可申請每年上限7000元免税額

Jeffrey Prang提醒民眾善用「屋主豁免額」節稅。（記者趙健/攝影）

在4日舉辦的第三屆「屋主資源博覽會」（Homeowners' Resource Fair ）上，洛杉磯 縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）提醒，善用「屋主豁免額」（Homeowners’ Exemption）節稅；對於擁有房產並將其作為主要住所的屋主，可申請每年上限至7000元的免税額。

潘傑夫表示，在洛杉磯縣，約有三分之一的屋主符合「屋主豁免額」的申請條件，但許多人卻不了解這項節稅政策。「屋主豁免額」是加州 房產稅免稅政策中為屋主提供的一項稅收優惠，符合資格的屋主可豁免部分房產稅。 「屋主豁免額」的免稅限額因縣市而異，洛杉磯縣的豁免限額為7000元。「屋主豁免額」的計算是基於房屋估值進行的；如果房屋估值為40萬元，則可免除7000元的房產稅，納稅人所需支付的稅額是基於剩餘的估值計算。

在洛杉磯縣，申請「屋主豁免額」需要滿足的條件包括：申請人必須是房屋的屋主，且為申請人的主要住宅。如果申請人的房產是出租房、度假屋、次要住宅或出租屋，則不符合申請條件。其次，申請人必須在法定申請期限內提交申請，通常在每年的2月15日之前，在該期限內提交申請且符合申請條件，則可以享受當年度的豁免額。

更多關於房產節稅的信息，可通過https://assessor.lacounty.gov/contact/assessor/5與洛杉磯縣估值官辦公室（ Los Angeles County Accessor's office）聯繫。