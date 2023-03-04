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屋主資源博覽會天普市舉辦 洛縣估值官現場答疑

記者趙健／天普市即時報導
洛縣估值官潘傑夫(左)解答華人居民關於房產評估的問題。（記者趙健/攝影）
洛縣估值官潘傑夫(左)解答華人居民關於房產評估的問題。（記者趙健/攝影）

洛杉磯縣估值官辦公室（Accessor's office）4日在天普市Live Oak公園社區中心舉辦第三屆「屋主資源博覽會」（Homeowners' Resource Fair ），估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）帶領辦公室人員現場為民眾答疑，並提供有關房產評估、房產稅減免、商業房產、附屬住宅單元（ADU）等相關資訊，便利華人社區的居民。

潘傑夫表示，加州房產稅是一個比較複雜的系統，有多種不同的稅收法規和稅率，對房產的評估也是由多個部門合作完成。不過，洛杉磯縣估值官是唯一由選舉產生的稅務官員，旗下的辦公室職責主要包括評估房產、制定稅率、解決產權爭議，以及提供財產評估相關的資訊和服務，確保公正和準確。潘傑夫還補充道，估值官辦公室並非徵稅部門，不同於國稅局，在這方面不少民眾可能還有誤解。

對於房產評估方面的重大變化，潘傑夫指出，加州政府於2020年通過了「19號提案」，允許年齡65歲或以上、殘疾或受到自然災害影響的加州居民，將其房產稅收減免轉移至新購房產中，這為居民帶來了好消息；然而，「19號提案」也可能會導致子女或孫子女繼承人需要支付更高的房產稅。此外，於2022年1月生效的新住房法案SB-9也為加州房產帶來了新的可能性；該法案允許加州地主和房主在一塊土地上總共建造四個單位住宅，包括在原始住宅之後加建三棟房屋。

另外，潘傑夫也表示，若屋主對房產評估有異議，可與洛杉磯縣估值官辦公室聯繫，或通過申訴表格在線提起申訴。在申訴前需要收集可能支撐申訴的證據，如相關房產的照片、附近類似房產的市場對比報告等。

加州聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、天普市市長Cynthia Sternquist、天普市副市長文尚丞（William Man）、天普市市議員Tom Chavez，出席了博覽會的開幕式並為潘傑夫頒發感謝狀。

國會議員趙美心(左)為估值官潘傑夫頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）
國會議員趙美心(左)為估值官潘傑夫頒發感謝狀。（記者趙健/攝影）
博覽會現場除提供點心和飲料外，還有免費禮品。（記者趙健/攝影）
博覽會現場除提供點心和飲料外，還有免費禮品。（記者趙健/攝影）

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