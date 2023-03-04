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Wee!資料洩露後 華人個資被發到暗網 憂心受害

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

記者趙健／洛杉磯市即時報導
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季已經開啟，納稅人申報時應注意不要漏報所有收入。國稅局（IRS）1日發佈公告，提醒納稅人不要遺漏來自零工經濟（Gig economy ）、服務行業、數字資產或國外的收入。

零工經濟收入應納稅

零工經濟是指由獨立工作者通過接受短期合同或工作的經濟模式。例如在線銷售商品、開車送貨或出租財產等，通常通過應用程序或網站等數字平台進行的。從零工經濟中賺取的收入通常需要繳稅，這包括來自兼職、臨時或副業的工作收入；以任何形式支付的現金、財產、商品或數字資產；未在表格1099-K、1099-MISC、W-2或其它收入報表中申報的收入。

服務小費要納稅

在餐廳、沙龍、酒店和其他服務行業的員工經常收到顧客的小費。小費通常是應稅收入，對於在這些領域工作的人來說，了解如何申報小費的詳細信息非常重要。

小費是客戶支付給員工的現金或非現金付款。小費包括直接從客戶那裡收到的現金、或雇主分發給員工的電子方式支付的小費，以及根據任何分享協定員工收到的小費。所有現金小費必須報告給雇主，雇主必須將其計入僱員的表格W-2、「工資與稅務說明書」中。非現金小費是指除現金以外的任何其它形式的有價小費，例如：客戶提供給員工的門票、通行證或其它物品或商品。非現金小費無需報告給雇主，但須通過稅表申報。

若小費金額每月低於20美元，則員工無需向顧主報告；但對於金額較大的小費，員工應在收到小費的次月10日前向雇主報告金額。

數字資產的申報和納稅要求

稅表1040和1040-SR頂部有一個詢問數字資產交易的問題，所有提交這些表格的納稅人都必須勾選「是」或「否」的方框。涉及數字資產的交易包括：出售數字資產；收到以數字資產作為商品或服務的付款；免費接收或轉讓不屬於禮物的數字資產；通過「挖礦」或質押活動獲得的數字資產；通過硬分叉（Hard Fork）獲得的數字資產；用數字資產交換獲得的財產、商品或服務；數字資產與另一種數字資產的交換或交易；對數字資產處置後獲得的其他經濟利益。

此外，若個人收到任何數字資產作為服務補償，或在貿易或業務中向客戶出售數字資產，也必須申報。

申報外國來源收入

美國公民或在稅法上被定義為居民，通常需要就其在海外獲得的收入向美國政府繳納所得稅，而不論他們實際居住在哪裡。他們還需遵守適用於居住在美國境內的美國公民或稅法定義居民的相同所得稅申報要求。除工資和小費等收入，美國公民和稅法定義的居民還必須申報非報酬性質的收入，如來自美國境外的利息、股息和養老金。

美國公民 稅表 報稅

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