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迪士尼美食節 蜂蜜雞翅漢堡熱狗 甜品飲料欲罷不能

記者張宏/洛杉磯即時報導
為小朋友們準備的互動環節，愛麗絲蛋糕秀。（記者張宏／攝影）
為小朋友們準備的互動環節，愛麗絲蛋糕秀。（記者張宏／攝影）

迪士尼加州探險樂園美食美酒嘉年華盡情品嚐加州美食。迪士尼探險樂園從3日開始至4月25日期間，推出美食美酒嘉年華（Disney California Adventure Food & Wine Festival），提供如五花肉、煙熏蜂蜜雞翅、漢堡熱狗等各種不容錯過的美食和小吃。

（影音來源：記者張宏）

3日是美食美酒嘉年華的第一天，也正值周末，在加州探險樂園聚集了四面八方的民眾，不少人都已購買了八個菜色和飲料的Sip and Savor美食通行證。十多個攤位設在探險樂園各個區域，迪士尼貼心的印製了美食美酒地圖手冊。從令人垂涎欲滴的美食到必嚐的酒精飲料等12個節日美食一網打盡。

迪士尼負責食品的工作人員David表示，這次推出不同風味的新款美食，他個人推薦Cluck-A-Doodle-Moo推出的BBQ Beef Brisket Slider和IPA醬料熱狗，添加各種新鮮的餡料和調料，讓口感更加豐富。

另外，Berry Patch推出的冷萃藍莓煎餅也是熱門，還有Nuts About Cheese推出的米老鼠造型馬卡龍兼具美味和顏值。 這次美食節推出的佳作還有家庭芝士蛋糕配上混合漿果蜜餞、牛肉汁薯條、土豆片配紅燒牛排、芥末醬豬肉、切片煙熏火腿、煙熏蜂蜜雞翅、韓式泡菜烤肉飯等，無酒精飲料多種多樣，如墨西哥咖啡、藍莓、薰衣草等飲料。

在整個迪士尼加州探險樂園，甚至在迪士尼市區，都可品嚐到加州風味的美食。來自外州的華人蔣先生一家人正好趕上美食嘉年華，他說，最喜歡五花肉、泡菜飯和雞翅等食物，現場在不同時段還有節目表演和互動遊戲。他帶著女兒參加了愛麗絲的生日派對秀，小孩子變身小廚師，現場DIY為杯子蛋糕添加裝飾。還欣賞了用廚房用具演奏的表演秀，覺得很有意思。

對於那些希望吃到更特別美食的遊客，迪士尼樂園酒店和迪士尼加州大酒店及水療中心提供了可預訂美食體驗。在迪士尼樂園酒店，可參加Trader Sam's Tiki Mixology Seminar，在學習製作其傳奇飲品之一的HippopotoMai-Tai，然後享用甜辣小吃並獲得一個紀念品tiki馬克杯帶回家。與此同時，迪士尼加州大酒店及水療中心美食美酒體驗也不容錯過，大家可在爐石酒廊 (Hearthstone Lounge) 品嚐專業搭配的葡萄酒和菜餚，與度假村的廚師、侍酒師和藝術史專家面對面交流美食美酒的藝術。

韓式泡菜炒飯和墨西哥美食。（記者張宏／攝影）
韓式泡菜炒飯和墨西哥美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼美食美酒嘉年華3日正式開始 。（記者張宏／攝影）
迪士尼美食美酒嘉年華3日正式開始 。（記者張宏／攝影）
嘉年華有各種表演時段。（記者張宏／攝影）
嘉年華有各種表演時段。（記者張宏／攝影）
IPA醬料熱狗。（記者張宏／攝影）
IPA醬料熱狗。（記者張宏／攝影）
米奇巧克力馬卡龍。（記者張宏／攝影）
米奇巧克力馬卡龍。（記者張宏／攝影）
各種美味的甜品。。（記者張宏／攝影）
各種美味的甜品。。（記者張宏／攝影）
豬肉和沙拉是最受華人喜歡的美食。（記者張宏／攝影）
豬肉和沙拉是最受華人喜歡的美食。（記者張宏／攝影）
煙熏蜂蜜炸雞。（記者張宏／攝影）
煙熏蜂蜜炸雞。（記者張宏／攝影）
迪士尼工作人員David介紹這次最新的美食。（記者張宏／攝影）
迪士尼工作人員David介紹這次最新的美食。（記者張宏／攝影）
藍莓醬芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
藍莓醬芝士蛋糕。（記者張宏／攝影）
美食美酒嘉年華專屬小冊子，介紹各個美食攤位和地點。（記者張宏／攝影）
美食美酒嘉年華專屬小冊子，介紹各個美食攤位和地點。（記者張宏／攝影）

美食 迪士尼 加州

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