迪士尼美食節 蜂蜜雞翅漢堡熱狗 甜品飲料欲罷不能

為小朋友們準備的互動環節，愛麗絲蛋糕秀。（記者張宏／攝影）

去迪士尼加州 探險樂園美食 美酒嘉年華盡情品嚐加州美食。迪士尼探險樂園從3日開始至4月25日期間，推出美食美酒嘉年華（Disney California Adventure Food & Wine Festival），提供如五花肉、煙熏蜂蜜雞翅、漢堡熱狗等各種不容錯過的美食和小吃。

（影音來源：記者張宏）

3日是美食美酒嘉年華的第一天，也正值周末，在加州探險樂園聚集了四面八方的民眾，不少人都已購買了八個菜色和飲料的Sip and Savor美食通行證。十多個攤位設在探險樂園各個區域，迪士尼貼心的印製了美食美酒地圖手冊。從令人垂涎欲滴的美食到必嚐的酒精飲料等12個節日美食一網打盡。

迪士尼負責食品的工作人員David表示，這次推出不同風味的新款美食，他個人推薦Cluck-A-Doodle-Moo推出的BBQ Beef Brisket Slider和IPA醬料熱狗，添加各種新鮮的餡料和調料，讓口感更加豐富。

另外，Berry Patch推出的冷萃藍莓煎餅也是熱門，還有Nuts About Cheese推出的米老鼠造型馬卡龍兼具美味和顏值。 這次美食節推出的佳作還有家庭芝士蛋糕配上混合漿果蜜餞、牛肉汁薯條、土豆片配紅燒牛排、芥末醬豬肉、切片煙熏火腿、煙熏蜂蜜雞翅、韓式泡菜烤肉飯等，無酒精飲料多種多樣，如墨西哥咖啡、藍莓、薰衣草等飲料。

在整個迪士尼加州探險樂園，甚至在迪士尼市區，都可品嚐到加州風味的美食。來自外州的華人蔣先生一家人正好趕上美食嘉年華，他說，最喜歡五花肉、泡菜飯和雞翅等食物，現場在不同時段還有節目表演和互動遊戲。他帶著女兒參加了愛麗絲的生日派對秀，小孩子變身小廚師，現場DIY為杯子蛋糕添加裝飾。還欣賞了用廚房用具演奏的表演秀，覺得很有意思。