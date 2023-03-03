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蒙市社區基金會獲捐款3萬元資助槍案受害者

洛杉磯訊
蒙市社區基金會目前收到來自世界各地的捐款3萬元，這筆善款將幫助受害者和他們的家庭恢復生活。
蒙市社區基金會目前收到來自世界各地的捐款3萬元，這筆善款將幫助受害者和他們的家庭恢復生活。

蒙特利公園市財務長（City Treasurer）李艾美（Amy Lee，譯音）表示，蒙市社區基金會（Monterey Park Community Fund）已收到來自世界各地的3萬元捐款。並且通過蒙市市議會投票通過，將由市府經理（city manager）來處理資金的分配。

李艾美向市議會表示，已開始進行宣傳活動。蒙市社區基金會的前身為「蒙特利公園受害者和家庭支持基金」（Monterey Park Victim and Family Support Fund），簡稱「MPK 支持基金」，將負責協調慈善捐款的收集、管理和分配，用以幫助受害者獲得經濟和其他援助，以及為在槍擊案中受影響的人們提供包括心理輔導等項服務。

基金會委員會成員包括，蒙市財務長李艾美、前蒙市市長梁僑漢（Hans Liang）、嘉偉學區教育總監朱鄺麗妍（Anita Chu），還有亞裔青年中心(AYC)董事會主席蔡英傑（Ricky Choi）等人。

李艾美強調，該社區基金會不屬於蒙市政府，而是獨立運行的社區民間機構。由於這些資金將全部資助給受害者與受害人的家庭，因此，基金會委員會將把目標重點放在未來計劃和倡議組織等項目。

蒙市社區基金會目前收到來自世界各地的捐款3萬元，將幫助受害者和家庭恢復生活。（圖...
蒙市社區基金會目前收到來自世界各地的捐款3萬元，將幫助受害者和家庭恢復生活。（圖片來源：蒙市官方推特）

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