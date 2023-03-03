最新研究質疑 口罩預防新冠病毒的效果

中南地區家庭健康中心（South Central Family Health Center）兒科專家Mina Hakim博士。（記者楊青/攝影）

新冠疫情漸行漸遠，但口罩防疫 的作用一直存在爭議。在過去三年疫情期間，口罩成為大多數人的抗疫前哨防綫，但學界和民間始終存在不同意見，認為疫苗才是預防感染的最佳措施。最新公佈醫學 研究對N95口罩和P2呼吸器預防新冠病毒感染有效性的質疑，更是跌破眾人眼鏡。

少數族裔媒體中心3日舉辦「不用再帶口罩了嗎？」主題研討，邀請全國多位知名流行病專家和學者探討口罩對大流行病防疫的有效性，包括范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）傳染病科醫學教授William Schaffner博士、舊金山加大（UCSF）艾滋病毒、傳染病和全球醫學部醫學教授兼副主任Monica Gandhi 博士、中南地區家庭健康中心（South Central Family Health Center）兒科專家Mina Hakim博士等分享最新的口罩研究和對口罩防疫有效性的看法，同時為脆弱人群和兒童的健康安全提供建議。