華美博物館之友譴責德州眾議員蘭斯古登的種族主義指控

德州眾議員蘭斯古登 (Lance Gooden) 。（古登的推特下載）

華美博物館之友3月2日發表聲明，強烈譴責德州眾議員 蘭斯古登 (Lance Gooden) 近日發表的毫無根據的種族主義 指控，誹謗國會眾議員趙美心 (Judy Chu) 及亞太裔社區領袖吳建民先生 (Dominic Ng)。

聲明指出：華美博物館之友是無黨派組織，致力於保護及教育美國華人的歷史。這些經歷並不限於我們祖先的貢獻與犧牲，他們在建設美國這個偉大國家中發揮了重要作用。從19世紀至今，美籍華人為國家的基礎建設作出貢獻，他們修建了國家的鐵路，開墾寶貴的農田，在醫學領域發現無數突破，領導美國的太空競賽，並幫助建立國家的經濟基礎設施。

我們還想指出，從1861年的南北戰爭開始，美國華裔忠誠地參加了美國所參與的每一場戰爭。

質疑這些模範美國人的忠誠度與能力是仇外及種族主義的行為！趙美心眾議員在國會服務14年，在公共服務領域服務逾35年。她贏得了選民與同僚的信任。眾議員古登的言論將繼續加劇針對美國亞裔及其他瀕危群體不斷升級的種族主義仇恨。

此外，吳建民先生的忠誠度也受到眾議員古登的質疑，他希望對吳先生可能違反《間諜法》的行為進行調查。吳先生的資歷是不容置疑的。他是一位廣受尊敬的商人，是華美銀行的首席執行長兼總裁。該銀行於 50 年前成立，當時種族主義行為導致美國華裔無法從傳統銀行獲得抵押貸款及貸款。從那時起，吳先生成功帶領華美銀行成長為美國著名的銀行之一，並成為美國強大經濟中尤其重要的國際貿易中的主要美國金融機構。他一生工作一直是美國銀行系統中道德實踐暨公平的典範。基於這個及其他原因，吳先生被拜登總統任命為亞太經濟合作組織商業諮詢委員會主席。在此確認過程中，吳先生接受全面審查。

古登眾議員的言論完全基於趙美心與吳先生的種族，並讓人想起二戰期間12萬名無辜的日裔被不合情理及不公正地監禁，當時我們的國家沒有也無法區分日本國民與美國日裔。趙美心在美國出生和長大。她是土生土長的美籍華人。趙議員的父親是一名二戰老兵，曾因英勇行為獲得國會金質勛章。

吳先生是美國公民，他在銀行領域的領導能力及促進跨文化的慈善事業在當地、全國與國際上都享有盛譽。

華美博物館之友要求古登議員立即向趙美心議員與吳建民先生公開道歉。還呼籲國會確認美國的基本價值觀，譴責他的錯誤指控。在沒有依據或證據的情況下質疑這兩位模範與忠誠的美國人的忠誠度，是對他們及歷史準確性的侮辱。