影/南加內陸大雪成災... 縣府特設庇護所 投靠者講遭遇

來自山區雙峰小鎮、受助居民艾姆肯（左）與其他受助者交換資訊。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭東谷高中（Redlands East Valley HS）自2月27日起為部分因山上雪災導致交通限制，無法返家的居民，設立庇護 收容中心。據了解，前來求助的居民不多，且大家都盼著儘快返家，希望政府應急措施落實。

視頻來源：記者啟鉻

住在縣屬地雙峰（ Twin Peaks）小鎮的女性居民艾姆肯（Tracy Immken）說，小鎮海拔至少5000呎。她在小鎮居住近20年，這次降雪非常罕見。她在2月22日（周三）下山為寵物購買一些必需品。駕車下山過程中，險些遭遇三次車禍 。在滿是積雪的道路上，她的車因安裝了防滑鏈鏈，駕駛比較平穩。而有的人駕駛車因未安裝防滑鏈，就很容易撞到其它車，有時車子就會失控，偏離正常行駛道路，甚至會掉入深谷。

當她購物完成後準備返家，竟遇到執法單位對通往小鎮的路限制通行，她起初不得不在車上過夜。她駕駛一輛輕型卡車，由於空間較小，她個子比較高，只好蜷縮身子在車裡休息。聽說縣府與紅十字會在雷德蘭東谷高中設立了庇護收容中心，就在1日上午趕過來。中心可以提供休息及簡單飲食，較比在車裡好多了，但還是希望儘快返回溫暖的家。

她表示，她家裡因為停電，已經無法通過遠程監控，觀看住宅周邊情況。而幾位鄰居生活也是陷入困境，有的家陽台因積雪過重，支撐陽台的立柱垮塌，還有一位鄰居因除雪不慎，導致舊病復發。據她所知，山上有的年長體弱居民本來出行困難，現在又遇大雪封門，家裡所剩食物不多，瓦斯也用盡，還停電，通訊不暢，處境非常危險。她認為，政府救急行動，尚沒有到達偏遠地區的弱勢居民。

還有一位來自小鎮Blue Jay的居民克拉克（Edward Clark），他因為健康原因2月21日到山下醫院救治，2月23日準備返家，可是返家的路已經因雪災封鎖，他只好在車裡過夜，希望儘快返家。他在2月28日來到紅十字庇護收容中心，希望儘快返家，將家裡周圍的積雪儘快清理乾淨。不過，他認為自己的車需要先安裝防滑鏈。

據最新消息，加州 交通處（Caltrans)有專門車輛護送山區居民返家，接駁地點在聖伯納汀諾市第48街與18號公路，以及Highland街和330號公路交匯處，時間是上午5時至9時，午後5時至晚9時之間。Caltrans表示，如果交通出現意外，護送行動會立即暫停。