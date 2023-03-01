聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展

Hill說，他喜歡物理人類學，不少作品的創作靈感也來源於歷史文化留下的視覺線索。（受訪人提供）

美國藝術家Charles Christopher Hill在華人 區的首個個展「風·物」，25日在聖蓋博 市（San Gabriel） 揭幕。聖蓋博市市長丁言愉 (Tony Ding)，及多位洛杉磯藝術家受邀出席開幕式。

自1980年代初期，Hill開始在全球舉辦畫展，他的作品被美國多個州、法國、丹麥等多個國家的博物館 收藏。此次展出的作品主要為Hill在2013年以後的創作，是他作品風格發生重大變化的時期。值得一提的是，此次展出的部分作品融合亞洲元素，採用西藏「唐卡」的拋光手法對石膏進行打磨，使其呈現低光澤的質感。 Hill說，他喜歡物理人類學，不少作品的創作靈感也來源於歷史文化留下的視覺線索。

丁言愉表示，很高興看到像Hill這樣的美國主流藝術家，在聖蓋博Mission這處具有美國歷史文化傳統的地方展示作品；通過藝術創作這一跨越膚色和種族的語言，與華人民眾溝通交流，讓人們可以感受藝術的魅力。