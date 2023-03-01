趕房客損失半年租金 南加華人房東：已很幸運

南加州華人房東趕租客，損失半年房租。（郝琦提供）

在加州 當房東 不容易，加州法律在租房上為了保護房客，有諸多對房東的限制條款。同時不是每個房東可以一直順利的找到按時交租的好房客，如果遇到不好的房客，驅趕過程少則半年，多則一兩年。近日，南加州華人郝琦就因房客不按時交租對其進行驅趕，整個過程下來，郝琦共損失約半年的房租，不過她表示，這已經很幸運了。

郝琦是南加州郝琦聯合律師事務所創始人之一，為精通多種法律的律師。疫情 前，她將在北嶺（Northridge）的一套連排公寓租給一戶人家。郝琦說，這家人一開始還按時繳納房租，但是疫情開始後就不穩定，期間男租客停止了工作。疫情期間，這家人逐漸不能按時交租，直到後來開始拖欠。

郝琦說，疫情期間大家都不容易，剛開始這家人兩個月沒繳房租，她心軟沒有趕，但直到後來拖欠了約四個月，她不能坐以待斃了。

去年11月，郝琦啟動了租客驅趕程序。因她自身就精通民事訴訟，乾脆自己處理。其中的過程很順利，該案於最近結案，她也開始了新的招租工作。不過算下來，郝琦仍損失半年房租。

然而郝琦已經算是幸運的房東了。她的律所接手過各種各樣驅趕房客的案子。她說，這樣的案子一般至少半年，也就是說，房東一旦遇到不好的房客要驅趕，少說要損失半年房租。此外，這類案子律師費不薄，要2500至5000元，因此整個過程下來，房東要花費一兩萬。

其實花費一兩萬，也算是順利的。郝琦說，她有一個客人，在驅趕房客的過程中，房客突然宣布破產。根據加州破產保護法，這種情況下不能趕房客，要等到他的破產清算完畢，才可以繼續。導致這位客人驅趕房客的過程持續了一年半。

還有的情況是，遇到居心不良的房客，可能會反過來告房東。例如，稱房子有病毒，房子設施致其受傷等。這時就是真正意義上的「民事訴訟」了，一般會持續兩到三年。

不過郝琦也表示，加州租房法律也有保護房東的條款，例如房東開啟驅趕程序後，房客只有五天的時間回覆，相比其他民事訴訟，該回覆時間比較短。而房客不回覆，案子對房東來說比較好處理，一般也能比較早結束。

郝琦說，在加州，做房東真的「很麻煩」。幸運的話可以找到一個好租客，按時交租好幾年，房東不用操心。可一旦遇到不好的租客，就麻煩了。她說，比如最近驅趕的的這家人，當時在審核他們的信用時沒什麼問題，但還是出了狀況。她建議房東在招租時，一定要看房客的信用紀錄，是否有穩定工作和收入，是否有穩定的家庭，不要租給有犯罪紀錄的人。