南加內陸市區降大雪 難得奇景 40年華裔居民首見

在內陸莫哈維沙漠附近的High Desert降雪量較大。（居民提供）

南加 近來歷史上鮮見的連續暴風雨，讓內陸一些海拔較低，很難見到降雪 的沙漠乾旱城市也降下小雪。久居內陸的華人 居民說，看到山上銀妝素裹，分外妖嬈，真是難得奇景！對於很多華人來說，看到南加市區降雪，還是感到興奮、驚訝，不少居民表示，待暴風雨過去後，會上山去賞雪。也有華人表示，此時正是春季踏青時節，在一派白茫茫雪景下，又能到野外景區賞花，真是一生難得體驗。

華裔收藏家沈方山與太太自上世紀80年代後期，從賓州移居到內陸雷德蘭市（Redlands），居住已經近40年。他說，南加乾旱少雨全美聞名，如果說在2月間能看到降雪，那也只是在海拔較高地區。但近期連日暴風雨，2月23日至25日竟看到地面鋪上一層厚厚雪花，而且天空還在飄著小雪。

他馬上拿起相機拍照，記錄下這難得時刻。他表示，感覺就是很高興。他居住雷德蘭市數十年，遇到暴風雨天氣，也看到過天空飄著零星雪花，但一到地上就融化了。這次的降雪規模很大，雪花鋪滿地面，令周邊鄰居都很興奮。

據資料顯示，雷德蘭市上一次有規模的降雪，即可以測量的降雪量，是在1919年，距離現今已是104年，而洛杉磯市中心最後一次測量的降雪是在1954年初。所以當地居民看到如此大規模降雪，興奮之情可以理解。對於很多居民來說，當地上一次降雪，是上一輩人的談資。

這次暴風雪連續多日在內陸導致低溫天氣，一些罕見降雪的城市都不同程度的降雪，包括High Desert、尤卡帕（Yucaipa）、卡利梅薩（Calimesa）、標蒙（Beaumont）、厄普蘭（Upland)、雷德蘭、聖伯納汀諾市，甚至聖地牙哥附近的一些縣屬地也可見到降雪。這些地方有多處在南加沙漠地帶。當地居民紛紛在臉書、推特等社群媒體上發布賞雪、堆雪人，以及寵物在雪中玩耍的圖片，表達喜悅之情。有居民甚至說，誰說南加居民區從不下雪？看到了嗎，這就是我家附近的雪景！

在內陸標蒙市居住的華裔曲女士說，她和先生都來自中國東北吉林市，十餘年前移居內陸帝國，現在看到這裡大規模降雪，感到很興奮，猶如在東北老家的感覺，看到北部聖蓋博山上滿是白雪，猶如「北國風光」、「萬里雪飄」。