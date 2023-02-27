風暴又襲南加， 聖蓋博谷山區未來兩天預計降雪15吋。（示意圖，Unsplash.com）

國家氣象局2月27日日發佈洛杉磯 縣新一波冬季風暴 警報。洛杉磯縣山區，包括阿克頓和威爾遜山（Acton and Mount Wilson）將從27日（周一）下午1點至28日（周二）逐漸生成，並將在28日下午到3月1日（周三）晚上形成風暴天氣。部分山區降雪 可能多達15吋，民眾開車需特別小心。

天氣預報稱，受風暴和低溫影響，洛縣山區未來三天會有五至十吋的中等降雪量，28日夜間至3月1日可能會下大雪，預計海拔5000呎以上山區會有六至12吋降雪，聖蓋博山脈同期的降雪量可能高達15吋，陣風可達每小時60哩。

根據氣象局統計，剛剛過去的三天持續的冬季風暴，給南加州超乎尋常的降雨和降雪。其中伍德蘭降雨量達10.79吋，拉肯亞達9.29吋，紐霍爾8.38吋，巴沙迪那8.11吋，布班克6.88吋，洛杉磯市中心4.49吋。高山雪場附近降雪量高達93吋，威爾遜山區降雪40吋。

本周的風暴鋒預計將從2月27日開始襲擊南加州，其中27日上午，只有「溫和」的降雨；第二峰預計當天下午到達，降水也相對較少，儘管某些地區會出現明顯陣風。第三峰最强，預計在28日晚些時候到達並持續到3月1日，大部分山谷和沿海地區將有0.75至1.25吋的降雨，部分山區降雨量將達三吋。山區雪線將降低到海拔2000至2500呎。