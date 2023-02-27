交通攔檢查獲南加男子非法持槍 住家更是武器彈藥庫

河濱縣警方拘捕一名藏匿非法槍枝嫌犯。（警方提供）

南加 河濱縣（Riverside County）警方（RCSD）近日在一次臨時交通攔檢行動中，將隨身攜帶毒品 及非法武器的一名男子拘捕。警方進而到該男子家中搜查，發現大量槍枝，儼然一個武器彈藥庫，其中部分武器屬於非法。

2月24日午間時分，河濱縣警局艾辛諾湖分局 (Lake Elsinore Station）特警隊實施一次突擊交通攔檢行動，地點在河濱市區Van Buren街20000號街區。被攔檢的駕駛是38歲的德爾嘉多（Larry Delgado），河濱市居民。警方對德爾嘉多搜查時，發現他持有毒品和非法槍枝，於是將其拘捕，涉嫌多項非法持有武器及毒品罪名，拘押在羅伯特普瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center ）。

警方認為嫌犯德爾嘉多還有更多可疑之處，進而持搜查令對嫌犯位於河濱市Merrick街8600號街區的住處進一步搜查。在住宅內共發現31支槍械，其中還有非法擁有的攻擊長槍，和無序列號的「幽靈槍」。此外，警方還發現數千發子彈、一個消音器、製造炸藥的材料，以及一支盜竊的長槍。河濱縣警局為安全起見，派出危險設備處置小組到現場取得爆炸裝置。該案件正在調查中，警方鼓勵更多人提供案件線索，可致電河濱縣警局艾辛諾湖分局探員Leone，電話：951－245－3300。