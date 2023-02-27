In-n-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

如果是總部在南加 的In-n-Out漢堡店的忠實愛好者，應該發現近幾天店內提供的一項產品消失了。那就是通常會放在醬料區，或者可以直接跟店員取得的小盒裝卡斯卡貝拉辣椒（Cascabella Chillies）。

對這項改變，In-N-Out漢堡的代理人深感抱歉，指出很不幸的卡斯卡貝拉辣椒現在面臨全球性缺貨，目前In-N-Out將提供切片的香蕉辣椒（Hot Banana Paper Rings）代替。

在各大網路論壇上也充斥著無法接受這項改變的聲浪，其中一位網友表示平常吃IN-N-Out漢堡時一定要加一兩根卡斯卡貝拉辣椒，辣味加上醃漬 過後的鹹味，能在油膩的起司和牛肉餅之間達到平衡。還有網友表示，以後要自備卡斯卡貝拉辣椒到店內用餐。

也有許多In-N-Out的員工在網路上表示，早在2022年12月中就開始向消費者提醒卡斯卡貝拉辣椒快要斷貨。另有員工表示，在2016年時就發生過一次斷貨，當時消費者的反應就跟瘋了一樣。

最後，漢堡店的代理人表示希望最快能在春天恢復供應卡斯卡貝拉辣椒給所有消費者。