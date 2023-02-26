好萊塢傳奇製片人豪宅變身美術館 展物獨一無二

好萊塢傳統製片人Samuel Goldwyn1900年代居住的百年豪宅變身為住宅式畫廊（記者張宏／攝影）

好萊塢 黃金時代的米高梅電影 公司(M.G.M.)英文字母中的G，指的就是Samuel Goldwyn，他是米高梅的創始人，曾經在好萊塢執牛耳。而他在1900年代居住的百年豪宅目前變身為住宅式畫廊，這座佔地7000呎的三層新古典主義風格的豪宅，去年9月成為The Future Perfect 的畫廊所在地。

影音來源：記者張宏

這棟豪宅毗鄰好萊塢中心，鬧中取靜，位於好萊塢Runyon山谷底部一個歷史悠久的老區。這棟建築最初由 Arthur S. Heineman在1916年設計，並以其曾經的主人，傳奇電影製片人Samuel Goldwyn的名字命名，他於1900年代初住在這裡。如今這座百年老宅變身為現代家具和藝術品的畫廊，The Future Perfect公司去年9月將這裡改造成融合經典建築與現代家具、藝術照明和居家物品的沉浸式畫廊。

這棟老好萊塢住宅和畫廊體驗創造了一個獨特的空間，讓大家以新穎的方式觀看這些限量版和獨一無二的當代藝術和設計。（記者張宏／攝影）

畫廊不定期舉辦藝術家的展覽，目前一層從即日到3月底舉辦義大利 前衛藝術家、工業設計師和建築師Gaetano Pesce的「Dear Future」展覽。今年84歲的Gaetano Pesce第一次在洛杉磯舉辦展覽，展出他50年來不同階段的作品。Pesce又被稱為亞克力大師，他擅長使用樹脂和亞克力等材質，通過模具和鑄造技術製作出與眾不同的曲線和造型的物品。比如女體形狀的椅子、仙人掌椅子、造型各異的花瓶、檯燈等，展示了藝術、色彩、曲線和實用性的融合。

畫廊從即日到3月底舉辦來自義大利前衛藝術家、工業設計師和建築師Gaetano Pesce的「Dear Future」展覽（記者張宏／攝影）

在室內的餐廳區域、臥室、客廳、花園，都陳列著不同主題的藝術家作品，比如來自韓國藝術家Seungjin Yang的氣球椅子、來自西雅圖藝術家John Hogan的玻璃製品、以創造擬人化家具聞名的美國藝術家和設計師Chris Wolston的人手吊燈；後院則陳列著Dan John Anderson的木頭雕塑作品。這些作品看似古怪，卻又能和諧的融合在日常生活裡。

以創造擬人化家具聞名的美國藝術家和設計師Chris Wolston的人手吊燈。（記者張宏／攝影）

這裡採取免費預約的參觀方式，宛如神秘訪客一樣來到這個隱藏在好萊塢鬧市的豪宅，在門口對上暗號就能開車進入，在住宅裡隨意參觀。配合著不同風格的藝術品，空氣中瀰漫著Le Labo的香氛，耳邊是前衛的音樂。參訪者可選擇自己逛，也可預約導覽，如果看到喜歡的藝術品家具還可直接購買。

畫廊老闆David Alhadeff喜歡這棟房子的傳統和古典風格，他說，希望為大家呈現住宅概念的畫廊。這棟老好萊塢住宅和畫廊體驗創造了一個獨特的空間，讓大家以新穎的方式觀看這些限量版和獨一無二的當代藝術和設計。