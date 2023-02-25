大熊湖風雪山路險 爆胎又丟防滑鏈 華人車中困6小時

好心的皮卡司機幫助王先生一行人把車從雪坑裡拖了出來。（受訪者提供）

近幾日南加 高山地區天氣驟變，風雪交加，仍有遊客特意選擇此時奔赴大熊湖滑雪 。王先生一行人於24日出發，本想乘著新雪豐沛去山中享受滑雪的樂趣，未料一路意外不斷，狀況頻出，雪夜被困在車裡近六小時。

視頻來源：受訪者提供 記者趙健/後製

王先生說，他們就是為了滑雪才去大熊湖的，出行前特意買了雪地防滑鏈。不料剛上山沒多久，左前輪就爆胎了，左輪上的雪地防滑鏈也不見了。王先生一行人給汽車換上備用胎後繼續出發，快開到山頂時，右車輪的雪地防滑鏈也不見了。當時山里沒信號，也沒有救援車，他們只得在沒有雪地防滑鏈、能見度極低的情況下，頂著暴風雪 繼續行駛。眼看就要到達他們預定的Airbnb度假屋，車卻又被卡在了屋門前的山坡上，一行人再次折騰，忙活了好一陣才把車停好。

次日一早，眼看大熊湖的暴風雪似有結束的架勢，王先生一行人決定繼續趕去滑雪。可到了下午1時左右，暴風雪再次肆虐來襲。王先生和同伴見狀，出於安全考慮，決定馬上下山。 「這應該是大熊湖最誇張的暴風雪了。」王先生感慨道。

然而，回程卻顯得更為驚險。在半山腰時，車在一個斜坡上打滑並陷入了一個位於懸崖邊的雪坑里。萬幸的是，有一輛皮卡路過，好心的司機幫他們把車從雪坑裡拖了出來。可再往前沒開多遠，車就又再次陷進了雪坑。而這時已是半夜，周圍漆黑一片，山谷中只剩下暴風雪的聲音。

王先生表示，當時手機沒有信號，根本打不通電話，沒法聯繫救援。因為是半夜，也沒有車輛經過，情況非常絕望。王先生一行人的車裡沒有水，也沒有食物，只能碰「運氣」等待其他車輛經過。

終於，在數小時的漫長等待後，在一輛拖車的幫助下，王先生的車終於又再次上路。可沒過多久，之前剛換上的備用胎又沒氣了。王先生一行人不得不硬著頭皮繼續行駛，以時速15哩的速度開了50哩才下山。王先生說：「因為沒有雪地防滑鏈，輪胎沒有正常的抓地力 ，我們也不敢踩剎車，就這樣一路慢慢漂著下山。」

事後王先生表示，當時買雪地防滑鏈時，尺寸其實有一些大，但售貨人員說不會有太大問題。這其實是不對的。下雪路滑，必須要裝上合適的雪地防滑鏈才能在雪地行駛。

雖然王先生一行人目前已經脫險，但仍然驚魂未定，直呼「太倒霉了！」