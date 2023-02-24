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聖市議會表彰市民蔡班達 聚光燈下回餽社會

記者趙健／聖瑪利諾市即時報導
聖瑪利諾市市長Steve Talt代表市政府向蔡班達(中)致謝並頒贈榮譽證書。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾市市長Steve Talt代表市政府向蔡班達(中)致謝並頒贈榮譽證書。（記者趙健/攝影）

在除夕夜「奪槍」後至今的這一段日子裡，蔡班達（Brandon Tsay）一直生活在聚光燈下，媒體採訪、政要接見，甚至總統邀請出席國情咨文會。對於生活的巨大變化，蔡班達表示已經漸漸習慣了，希望能利用自己得到的關注為社會做得更多。

聖瑪利諾市議會2月24日上午表彰自己的市民、華裔「奪槍英雄」，當天洛杉磯受寒冷氣流影響氣溫驟降，大雨滂礴，但自發到場參會的民眾仍然很多。聖市市長Steve Talt代表市政府向蔡班達致謝並頒贈了榮譽證書。 Talt說，非常榮幸能邀請到蔡班達來參加聖瑪利諾市議會。在那個悲劇的夜晚，他在危急時刻義無反顧地衝上去，勇敢地解除了槍手的武裝，拯救了在場的所有人，以一己之力阻止了那一晚悲劇的延續。

對於來自本人生活的城市表彰，蔡班達說，「很感謝來自我的城市和社區的認可。對我來說在聖市長大是非常幸運的一件事，這裡的教育系統非常完善，一直以來我都在這裡受到了很多積極的影響。」

回顧最近「繁忙」的一個多月，蔡班達說：「過去幾週裡，基本上每天都是在各種場合進進出出，鮮有屬於自己的時間。這段時間裡我雖然一直在和人們打交道，要和數不清的人交談，與各式各樣的人見面，但實際上我並沒有時間去交朋友。當然，他們確實都是表彰我、感謝我，非常友好。」

對於之後的打算，蔡班達說讀書一直以來都是他考慮的方向。不過，他也透露，現在收到了一些來自娛樂行業的offer。 「這些機遇很新穎，也挺有趣。我也曾想嘗試一些不一樣的生活軌跡，產生新的火花。我其實是一個非常有想像力的人，有時甚至可以說是天馬行空。之前一直沒有什麼渠道去實現想像，現在卻突然獲得了這些機會。不過，一切都還沒有決定，因為有太多的東西突然湧來，我需要時間去思考。」

就在前不久，蔡班達還與非盈利組織亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund， APCF）合作建立了「蔡班達英雄基金」（Brandon Tsay Hero Fund）。該基金的初步構想是從教育、心理健康、單親家庭子女撫養等多個方面幫助社區。 「我之前從來沒有這樣的機會，現在既然有了發聲渠道，我覺得能通過這個基金去為更多的人做貢獻。」蔡班達分享了自己的初衷。

對於自己這段時間成為社會的焦點，蔡班達說，偶爾也會在網上看看別人對自己的評論。他笑稱，「大家對我都很關心。有網友還建議我應該剪頭髮了，或者要去健身什麼的。」

聖瑪利諾市議會在24日例會中做出表彰，華裔市議員周書揚表示，這不僅是對英雄的表彰，更重要的是給英雄一個平台，讓他能夠分享自己的願望、信念和計劃。他說，「在聖市，每天都有人在對他人產生著積極的影響，我們是一個無私志願者的社區。當然，保護好自己也同樣重要，只有這樣，人們才能有正確的心態來幫助和激勵他人。」

蔡班達說，未來不排斥進入娛樂行業。（記者趙健/攝影）
蔡班達說，未來不排斥進入娛樂行業。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾市議會24日表彰華裔市民、「奪槍英雄」蔡班達(右三)。（記者趙健/攝影）
聖瑪利諾市議會24日表彰華裔市民、「奪槍英雄」蔡班達(右三)。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾 教育 華裔

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