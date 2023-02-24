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晨光基金會2023獎學金 南加華生名額不受限

記者劉子為/蒙特利公園即時報導
晨光基金會記者會，2023年「留學生獎學金」和「本地生獎學金」即日起接受申請。（記者劉子為/攝影）
晨光基金會記者會，2023年「留學生獎學金」和「本地生獎學金」即日起接受申請。（記者劉子為/攝影）

晨光基金會2023年「留學生獎學金」和「本地生獎學金」即日起接受申請。今年再次擴大「本地生獎學金」的申請資格，凡居住在南加州的華裔學生，並在全美國範圍內就讀受認可的四年制學院、大學及碩士課程皆可申請。「本地生獎學金」的申請資格不變，凡就讀於南加州受到認可高校的華裔留學生皆可申請。獲獎人數不受限，留學生獎金為6000美元，本地生獎金為5000美元。

晨光基金會主席朱裕民強調了教育的重要性，並指出基金會在創立的18年來已經在中國各地幫助了超5000位品學兼優的貧困學生，發展至今還設置「留學生獎學金」和「本地生獎學金」等。2022年有27位華裔留學生及本地生獲得獎學金。

會長徐惠誠表示，晨光基金會的與眾不同之處在於雪中送炭，希望幫助更多經濟困難的學生，申請者需提供父母報稅單等資料證明家庭經濟狀況。他同時指出，基金會看重申請者的領導力，也要求一定標準的學業成績，大學生要求GPA3.5及以上，研究生要求GPA3.7及以上。

副主席林日昇博士指出，今年獎學金申請最大的變化是，以往要求南加申請者在加州以內的大學就讀，但今年申請者可以就讀於全美國的任何受到認可的大學。基金會沒有對獲獎學金的人數設置上限，一切看申請人的資質。曾經獲得過晨光獎學金的學子有被優先考量的機會，依照歷史數據，很多晨光資助過的學子都能再次申請成功。

副會長任霜霜指出，留學生的獎學金為6000美元，要求有在美合法身分，且就讀於南加州內受認可的高校。本地生的獎學金為5000美元，可就讀全美任何一所被認可的大學。

申請者可將相關資料準備好後，以PDF格式發送至[email protected]（並在主題欄註明：申請晨光基金會留學生/本地生獎學金）。申請截止日期4月21日，基金會將於5月份進行初選，通過初選者將參與評委面試，所有獲獎學生將於7月9日參加頒獎典禮。

有意申請者可查閱：https://www.mlfcare.org/，如有任何疑問，可發郵件或致電晨光基金會626-703-2408（行政主任Sonia Yang）。

晨光基金會留學生獎學金申請資格（截圖自晨光基金會官網）
晨光基金會留學生獎學金申請資格（截圖自晨光基金會官網）
晨光基金會本地生獎學金申請資格（截圖自晨光基金會官網）
晨光基金會本地生獎學金申請資格（截圖自晨光基金會官網）
晨光基金會獎學金申請記者會，(左起)副會長任霜霜、副主席林日昇、主席朱裕民、副會...
晨光基金會獎學金申請記者會，(左起)副會長任霜霜、副主席林日昇、主席朱裕民、副會長陳愛芳、會長徐惠誠。（記者劉子為/攝影）

留學生 加州 南加

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