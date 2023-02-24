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迪士尼男鐵粉 遊園2995次創金氏紀錄

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
迪士尼被稱為「世界上最快樂的地方」（記者朱敏梓/攝影）
迪士尼被稱為「世界上最快樂的地方」（記者朱敏梓/攝影）

迪士尼被譽為「全世界最快樂的地方」，擁有一大批鐵桿粉絲。其中有一位鐵粉，連續2995天每天參觀南加州安那罕（Anaheim）的迪士尼主題公園，創造了金氏世界紀錄(Guinness World Records)。

這位來自橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）的 50 歲男子叫做 Jeff Reitz ，金氏世界紀錄本周正式認證這項世界紀錄，在 2012 年至 2020 年間，Jeff Reitz合計8 年 3 個月零 13 天連續 2995 次進入迪士尼樂園，成為世界上造訪迪士尼樂園次數最多的人。

2012 年時Reitz 失業了，他在找工作的同時希望尋找一些免費娛樂和鍛煉項目，正好他擁有迪士尼門票，於是他開始每天在社交媒體上簽到，紀錄他在迪士尼的訪問紀錄。而自從2020年3月迪士尼樂園關閉以來，Reitz的這項娛樂活動擱置了一年多，直到迪士尼重新開放。

Jeff Reitz創造金氏紀錄後變成名人，迪士尼公園裡的遊客們認出了他，紛紛要簽名合照。迪士尼也在各個階段表彰了他對迪士尼的熱愛，分別是第一年後的禮品籃子、第二年後的晚餐，2017年他在完成2000日打卡後的迪士尼背包。而他的記錄距離他夢寐以求的 3000 天的里程碑僅一步之遙。

Reitz表示，實現這項記錄最需要時間，而他即使是在全職工作時，也會密切關注迪士尼日曆和自己的行程，以確保自己能在迪士尼樂園舉行特殊活動時在閉園之前能夠入園。

如今若有人想打破Reitz創造的世界紀錄幾乎不可能，因為迪士尼更改了其年票規則。現在需要提前預訂才能參觀公園，並限制通行證持有人一次可以預訂的次數。迪士尼決定，達到通行證預定的容量限制時，就不能選擇該日期入園。此外，Reitz 在他的創紀錄期間擁有的年票已經不再可用，Magic Key 年通行證在繁忙的聖誕節期間被禁止使用。這意味著，要想要打破這行紀錄，在遇到年票無法使用的日期時，需要單獨購票進入，這將是一筆費時又費錢的昂貴開支。

一位迪士尼鐵桿粉絲入園2995次創金氏世界紀錄。(記者朱敏梓/攝影)
一位迪士尼鐵桿粉絲入園2995次創金氏世界紀錄。(記者朱敏梓/攝影)

迪士尼 樂園 加州

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