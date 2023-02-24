超強風暴襲擊南加 民眾注意氣象警報

國家氣象局警告，洛杉磯縣和范杜拉縣的山區迎來大降雪。（圖片來源：國家氣象局 推特）

南加州 迎來今冬最寒冷的一天，23日（週四）風暴圈降臨，帶來颶風 、豪雨、大雪，也是南加州30年來第一次面臨暴風雪警告。

國家氣象局預測未來幾天裡，南加州多地將持續迎來更多的風雨和大雪。

洛杉磯縣（Los Angeles County）：在24日(週五)有每小時25公里的強風，大雨持續進行，甚至可能會有大雷雨。所以，要防範可能因為連續不斷的大雨引起的洪水 。

據網友分享，23日週四晚間洛杉磯不同地區民眾遭遇降雪和冰雹，例如旅遊勝地影城和好萊塢地區，這是當地人幾乎沒見過的情況。而山區將會在25日週六晚間預計迎來大量的降雪，還伴隨著時速70公里的強風。

氣象局也警告沿海地區的居民要小心因大風引起的浪潮，最大的海浪可達到四至七英尺的高度。如果要去海邊的民眾切不要下水，因為大浪大風可能造成溺水。

氣象學家預測暴風雨最強烈的時間從24日晚上開始至26日，同時伴隨著大風、大雨、冰雹及大雪，而這場暴風雨預計在周日會暫時停息，但是下週一可能會再次下雨。

洛杉磯縣氣象預警：

洪水警戒：週五早上10點到週六下午六點；颶風預警：週五下午一點至週六凌晨四點；大浪預警：週五上午10點至週六早上八點；風暴預警：週五凌晨四點至週六下午四點。

橙縣（Orange County）氣象預警：

橙縣居民在週五和週六迎來伴有陣陣強風的大雨。據氣象局預測，降雨量將會在半吋到四分之三吋之間。洪水警戒：週五凌晨四點到週六下午六點；颶風預警：週五上午10至週六下午一點。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County) 和河濱縣（Riverside County）氣象預警：

內陸帝國（Inland Empire）的居民在週三晚間和週四早上第一次見雪。聖伯納汀諾縣尤卡帕（Yucaipa）週四早上降雪，整個城市蓋上一層白色的被子。大雪襲擊克雷斯特線（Crestline）和箭頭湖（Lake Arrowhead）周圍，但是18號高速公路仍然開放。另外189號公路是該地區最陡峭的路段，23日晚間有20多輛汽車相撞。

當地的城市例如安大略（Ontario）和柯洛納（Corona），在週五和週六下大雨，週五晚會有每小時35公里的大風。