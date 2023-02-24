河濱市美食街人氣重聚 遊客有吃有玩好開心

河濱市中心美食街攤位受歡迎。（記者啟鉻／攝影）

擁有多個歷史地標的南加州 河濱市中心，疫情 後成為更多旅行者的觀光景點。這裡有全美知名的Mission Inn、河濱市立博物館、華人先民紀念亭、古蹟教堂、歷史人物雕塑群。瀏覽之餘去Food Lab品嚐各式美食 ，這裡是河濱市府推薦的首個美食廣場，多元化風味的餐飲業逐漸恢復人氣，遊客可以一飽口福，有吃有玩。

影音：記者啟鉻/拍攝

Food Lab美食街與河濱市近百年歷史的Fox Theater為鄰，自2018年9月初開放，成為河濱市中心首個餐飲酒吧及休閒娛樂功能的集合地，市府希望吸引更多年輕族群及其他年齡段的消費者，打造官方美食餐飲品牌，讓Food Lab美食街成為市中心主要消費場所之一。

美食街佔地約1萬4000餘平方呎，有十餘個美食及酒吧和各種飲品攤位，中間有餐桌座位，來客可多人一起聚餐，也可三兩人對酌聊天，部分攤位旁也設有簡易桌椅。酒吧裝修風格有現代感，符合各年齡段審美需要。調酒師可為顧客調製雞尾酒，還有各種葡萄酒和烈酒選擇。BeerFarm提供南加州或其它地方精釀啤酒。這裡還有特色冰淇淋及冰品三明治等。美食包括亞洲鍋貼、拉麵等，以及中美洲餐飲、漢堡及三明治、壽司等。一位漢堡經營業者表示，這裡所有的商家都經過挑選才獲准營業，已在消費者中建立良好口碑。

白人業者Mitchell經營的Maki Bomb壽司店在內陸地區頗受歡迎，主打提供新鮮快速製作的壽司捲，其它還有墨西哥捲餅、生魚片等。他表示，2020年上半年開業時，遭遇疫情流行生意大受影響。現在疫情趨向結束，美食街生意也逐漸恢復，消費者愈來愈多。不過，經歷疫情衝擊後，美食街有少數業者因為生意清淡歇業，但也有新的業者希望加入。菲律賓裔消費者Joe多次光顧Food Lab，他認為受高通膨影響，現在的美食街的餐飲價格都有調漲。

Food Lab美食街由Arteco Partners公司打造，該公司也計畫在聖伯納汀諾縣雷特蘭市開發另一個餐飲設施Redlands Packing Plant。實際上，在河濱市中心有很多餐飲開發空間，就在Food Lab相隔一條街，隨著住商混合公寓完工，一樓正在招商，其中就有餐飲店。