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河濱市美食街人氣重聚 遊客有吃有玩好開心

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱市中心美食街攤位受歡迎。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心美食街攤位受歡迎。（記者啟鉻／攝影）

擁有多個歷史地標的南加州河濱市中心，疫情後成為更多旅行者的觀光景點。這裡有全美知名的Mission Inn、河濱市立博物館、華人先民紀念亭、古蹟教堂、歷史人物雕塑群。瀏覽之餘去Food Lab品嚐各式美食，這裡是河濱市府推薦的首個美食廣場，多元化風味的餐飲業逐漸恢復人氣，遊客可以一飽口福，有吃有玩。

影音：記者啟鉻/拍攝

Food Lab美食街與河濱市近百年歷史的Fox Theater為鄰，自2018年9月初開放，成為河濱市中心首個餐飲酒吧及休閒娛樂功能的集合地，市府希望吸引更多年輕族群及其他年齡段的消費者，打造官方美食餐飲品牌，讓Food Lab美食街成為市中心主要消費場所之一。

美食街佔地約1萬4000餘平方呎，有十餘個美食及酒吧和各種飲品攤位，中間有餐桌座位，來客可多人一起聚餐，也可三兩人對酌聊天，部分攤位旁也設有簡易桌椅。酒吧裝修風格有現代感，符合各年齡段審美需要。調酒師可為顧客調製雞尾酒，還有各種葡萄酒和烈酒選擇。BeerFarm提供南加州或其它地方精釀啤酒。這裡還有特色冰淇淋及冰品三明治等。美食包括亞洲鍋貼、拉麵等，以及中美洲餐飲、漢堡及三明治、壽司等。一位漢堡經營業者表示，這裡所有的商家都經過挑選才獲准營業，已在消費者中建立良好口碑。

白人業者Mitchell經營的Maki Bomb壽司店在內陸地區頗受歡迎，主打提供新鮮快速製作的壽司捲，其它還有墨西哥捲餅、生魚片等。他表示，2020年上半年開業時，遭遇疫情流行生意大受影響。現在疫情趨向結束，美食街生意也逐漸恢復，消費者愈來愈多。不過，經歷疫情衝擊後，美食街有少數業者因為生意清淡歇業，但也有新的業者希望加入。菲律賓裔消費者Joe多次光顧Food Lab，他認為受高通膨影響，現在的美食街的餐飲價格都有調漲。

Food Lab美食街由Arteco Partners公司打造，該公司也計畫在聖伯納汀諾縣雷特蘭市開發另一個餐飲設施Redlands Packing Plant。實際上，在河濱市中心有很多餐飲開發空間，就在Food Lab相隔一條街，隨著住商混合公寓完工，一樓正在招商，其中就有餐飲店。

為打造河濱市中心消費休閒娛樂區，市府已經吸引了約十億元公共及私人投資，建設包括13萬2000平方呎的辦公樓、河濱社區醫院擴展區、河濱社區大學藝術分校、烹飪學校、豪華公寓、河濱市消防局新址、河濱展覽中心、有125個客房的Hyatt Hotel等主要項目，目前豪華公寓及酒店項目已經竣工。

河濱市中心美食街Food Lab正恢復人氣。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心美食街Food Lab正恢復人氣。（記者啟鉻／攝影）
美食街客人三兩對坐聊天品美食。（記者啟鉻／攝影）
美食街客人三兩對坐聊天品美食。（記者啟鉻／攝影）
美食街酒吧凝聚人氣。（記者啟鉻／攝影）
美食街酒吧凝聚人氣。（記者啟鉻／攝影）
經營壽司捲的業者Mitchell。（記者啟鉻／攝影）
經營壽司捲的業者Mitchell。（記者啟鉻／攝影）

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