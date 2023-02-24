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洛縣汽油價連漲23天 通膨與煉油廠故障相關

洛杉磯訊
南加州地區汽油價格連續第23天上漲，24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前最高峰的4.812元再漲2.5分。（記者楊青/攝影）
南加州地區汽油價格連續第23天上漲，24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前最高峰的4.812元再漲2.5分。（記者楊青/攝影）

加州地區汽油價格連續第23天上漲。24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前已達到的12月5日以來最高峰的4.812元再漲2.5分。

根據汽車俱樂部AAA的報告和石油價格數據，從2月1日至24日的23天中，洛杉磯縣的普通汽油均價上升27.3分，過去一周上升六分，過去一個月上升31.3分。去年同期洛杉磯縣的汽油價格已高得讓人受不了，但24日的汽油均價比去年同日再高出1.5分。

2022年，洛杉磯縣的汽油價格創下數十年罕見紀錄，普通汽油每加侖高達6.494元。從最高紀錄到10月5日之間，汽油價格一度下跌1.682元。但好景不長，從12月5日開始整個南加州的汽油價格又開始上漲。

橙縣普通汽油均價在過去的23日天中則是21次上漲，24日當地普通汽油均價4.807元，達到去年12月2日以來最高峰，過去23日天上漲31.2分，過去一周内漲價6.5分，一個月内漲價35.3分，比去年同日每加侖再漲半分錢。

南加州汽車俱樂部發言人Doug Shupe表示，大洛杉磯地區汽油價格大幅上漲與通貨膨脹和加州的煉油廠問題都有關係。過去27天，全國普通汽油均價連續25次下跌，27天内下降12.5分，目前平均價格為3.385元。南加州的持續上升汽油價格正好與全國的持續下降背道而馳。

南加州地區汽油價格連續第23天上漲，24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4...
南加州地區汽油價格連續第23天上漲，24日，大洛杉磯地區的普通汽油平均每加侖為4.837元，比四天前已達到的12月5日以來75天最高峰的4.812元再漲2.5分。（記者楊青/攝影）

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