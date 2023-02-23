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Thinx女性生理用品 化學物質恐嚴重傷害人體

Thinx的月亮褲惹爭議 化學物質恐致永不孕？

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
生理產品五花八門，添加物也大不同，特定產品更有隱藏致癌物質的危機。（unsplash示意圖）
生理產品五花八門，添加物也大不同，特定產品更有隱藏致癌物質的危機。（unsplash示意圖）

大多數女生在生理期時常因月經來潮時，經歷不舒服、悶熱等症狀，在挑選生理產品上特別注重舒適度。在琳瑯滿目的商品中，就有月經杯、衛生棉、棉條、月亮杯、月亮褲等產品。其中一家美國生理產品廠「Thinx」商就曾因想法創新、產品舒適度極高頗受歡迎。但近期則因材質問題纏上官司，而導致爭議的所含PFAS化學物質，有導致致癌、污染環境、殘留在體內等健康考量。

Thinx的月亮褲曾在過去因想法創新、有效防止期經血外漏的等創意特點，一時間在市面大受歡迎，不少使用者都抱持正面評價，主動推薦給親友使用。儘管價位落在17~50元不等，但仍因環保、吸收性極強仍廣受歡迎。因此材質含有化學物質消息一出，便吸引廣大女性注意。而在Thinx多次與法院溝通之下，近期以500萬元和解訴訟案，否認所有指控，並向消費者強調表示，該起訴訟與產品的營銷方式有關，與產品中化學物質並無直接關係，公司一直以消費者為優先考量，外媒所闡述的PFAS物質從來沒有添加至任何產品中，未來也會同樣確保每位消費者安心使用。

而原告則表示，經過檢測，Thinx的多樣產品中確實含全氟及多氟烷基化合物(PFAS)，不但對人體有嚴重傷害，更以不易分解並與不良健康聞名。但在Thinx堅持下仍全盤否認指控，但在和解後，也主動發函給消費者稱，只有曾在2016年11月12日至2022年11月28日消費者購買過的，都可在4月中旬之前在線提交索賠，可選擇以每件7美元的價格購買最多三雙內衣的現金報銷或35%的代金券單筆消費最高150美元。 

一名長期使用Thinx產品的顧客布麗安娜 (Brianna) 表示，在Thinx消費一年多了，剛開始使用時就因其吸收性好，不需長時間更換，讓她成為該店常客。因此爭議一出讓她十分沮喪，在找尋合適生理產品的過程中一直很艱難。

華人使用民眾張小姐則表示，廠商明知不該添加此類化學物質，卻還是隱瞞消費者添加在內。以後會在挑選護墊、棉條等產品時多加注意。華人呂小姐則自嘲表示，自己使用Thinx產品好幾年了，在挑選貼身衣物時都特別注意小心，沒想到千防萬防，連內褲都需防。

華人 檢測 致癌

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