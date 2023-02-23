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影/冰雹和暴風雪席捲南加 有人欣喜有人愁

記者劉子為/洛杉磯即時報導
洛加大博士生Ella在洛杉磯西部居住多年，一直以來感受著陽光和乾爽的天氣，看到冰雹感到十分稀奇。（受訪者提供）
洛加大博士生Ella在洛杉磯西部居住多年，一直以來感受著陽光和乾爽的天氣，看到冰雹感到十分稀奇。（受訪者提供）

大風、低溫、冰雹、暴雪，22日至23日席捲南加，預計這種天氣會持續至25日。國家氣象局已向南加多個地區發布暴風雪預警，這是南加歷史上的第二次暴風雪預警，上次還是1989年。極端天氣阻礙了居民的通勤和遊玩，有華人上學路上突遭冰雹來襲，備感新奇；有華人大風天登山，沙子被吹進眼裡，劇痛無比。

視頻來源：素材源自受訪者Ella和ONSCENE.TV 視頻╱記者劉子為後製

在洛杉磯從事電影剪輯的小瑞剛開始休假，23日和友人前往庫爾富市（Culver City）的Baldwin Hills爬山。之所以選在23日，是因為看到天氣預報說24日開始有雨雪天氣，而23日晴空萬里。誰料雖然陽光高照，但氣溫降低且狂風呼嘯。開車前往目的地的路上，小瑞看見一路的路牌和樹木搖晃，生怕被砸。好不容易抵達登山步道，狂風又掀起風沙，小瑞和友人只能埋頭前進，「平時我們愛邊走邊交談，這次被風吹得連嘴都張不開」。

向上攀爬的過程中，不停有細沙石粒吹過小瑞的臉龐，產生輕微刺痛。在山頂拍照時，一陣大風更是將沙子吹進小瑞眼睛，異物感強烈，眨眼半天也排不出來。小瑞和友人只能迅速下山，好在友人車裡有存放棉籤，且肉眼可見沙粒在眼內的位置，友人幫忙用棉籤取出了沙粒。

然而狂風只是寒潮的前戲，22日下午至23日，南加多個地區出現冰雹和暴雪天氣。23日清早，洛杉磯加大（UCLA）博士生Ella在校園內行走時，空中忽然下起冰雹，冰雹砸在她的頭上有輕微痛感，只見沒有傘的同學都加快了腳步。Ella在前一晚收到暴雪預警，並看到手機上的氣象程序預計23日有降雪，她在洛杉磯西部居住多年，一直以來感受著陽光和乾爽的天氣，看到冰雹感到十分稀奇，為此專門發了一條朋友圈。

「我從未見過暴雪預警。」播報加州天氣長達14年的KCAL氣象主播Evelyn Taft這麼說。23日洛杉磯縣多個地方，如縣屬地羅蘭岡、拉米拉達市（La Mirada）都下起冰雹；拉市李姓華裔居民說，沒有下雪，但下了冰雹也讓人夠興奮了。

根據國家氣象局預測，加州大部分地區會出現低溫和降雪，南加地區將迎來强風大雨，山區雪線將降低，海拔2500呎甚至更低的山區可能出現降雪。氣象局已向洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣城、河濱縣和范杜拉縣發布暴雪預警。同時，氣象局還發出南加海浪預警，預計23日南加部分海域海浪高達12呎，不適合游泳和衝浪，沿海地區還可能發生洪水。

大風、低溫、冰雹、暴雪等22日至23日席捲南加，樹木和人們在狂風中瑟縮。（記者劉...
大風、低溫、冰雹、暴雪等22日至23日席捲南加，樹木和人們在狂風中瑟縮。（記者劉子為/攝影）
狂風將沙利吹進小瑞眼鏡，異物感強烈，好在友人幫忙用棉籤取出沙粒。（受訪者提供）
狂風將沙利吹進小瑞眼鏡，異物感強烈，好在友人幫忙用棉籤取出沙粒。（受訪者提供）
前往Baldwin Hills爬山的小瑞，一路上看見路牌和樹木在劇烈搖晃，生怕被...
前往Baldwin Hills爬山的小瑞，一路上看見路牌和樹木在劇烈搖晃，生怕被砸。（記者劉子為/攝影）

南加 洛杉磯加大 降雪

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