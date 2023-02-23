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南加男子入室盜竊並綁架屋主 與警對峙多時後被捕

洛杉磯訊
嫌疑男子與警方長達數小時對峙後被捕。（KTLA）
嫌疑男子與警方長達數小時對峙後被捕。（KTLA）

南加橙縣聖塔安那（Santa Ana）2月22日（周三）發生一起入室盜竊、綁架案件，嫌疑男子闖入居民家中盜竊，並強迫屋主開車將他帶到另外的地方。警方與這名持槍男子展開對峙，長達數小時的談判後嫌犯終於投降並被拘留。

根據聖塔安那警局公共信息官 Maria Lopez 提供的信息，22日上午11 時 15 分左右，警方接到報案趕到西 11 街（ West 11th Street） 2000 號街區的一處住所，在這裡，警方與據稱持有武器的嫌疑男子展開長時間對峙。

警方了解得知，當天早些時候，這名嫌疑人闖入南沙利文街（South Sullivan Street） 800 號街區一個移動房屋，迫使裡面的人把他帶到現在被封鎖的地方。因此，警方將這起事件定性為綁架，儘管受害人當時已成功逃脫。

經過長達數小時的對峙談判，當天下午 5 時 30 分左右，警方報告稱已將嫌疑人拘留。警局在一條推文中指出，警官成功地通過談判讓嫌疑人自首並被拘留，這起事件沒有造成人員傷亡，對峙期間沒有人質被扣押。

任何了解該事件信息的人可致電 714-834-4211。

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