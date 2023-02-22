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喜瑞都松柏會舉辦2023年春節聯歡會 疫情後首辦

喜瑞都訊
松柏合唱團演唱鳳陽花鼓歌。（主辦單位提供）
松柏合唱團演唱鳳陽花鼓歌。（主辦單位提供）

洛杉磯縣喜瑞都松柏會 (Cerritos Chinese-American Senior Citizens Association) 2月11日（星期六），在喜瑞都老人中心舉辦2023年春節聯歡會。這是自2020年新冠（Covid-19）疫情以來，松柏會第一次舉辦實體的節慶活動，到場的會員來賓特別踴躍，共有200多人參加，並有多個商家團體設攤參展。

 由於疫情的隔離，很多會員都是二，三年來第一次見面，大家都很興奮，穿了喜氣洋洋的中式過年服飾，彼此問候，相互拜年。喜瑞都市越裔市長武文章（Chuong Vo）及阿提夏（Artesia）市議員Ali Taj，也分別代表各自的市政府到場祝賀並致詞。Taj市議員並頒發褒揚狀，肯定松柏會對社區的貢獻。

來參加聯歡會的會員有多位是高齡90歲或以上的長輩，年齡最高的是102歲的羅黃嘉德老太太。松柏會的理事會準備了豐盛的午餐便當及精彩的節目，有歌唱，舞蹈，祥獅獻瑞，及魔術等，並有豐富禮品的彩券抽獎。聯歡會現場揚溢著過年的喜慶氣氛，來賓們也積極參與互動的節目。聯歡會最後在全體理事和來賓合唱「明天會更好」中結束。

喜瑞都松柏會1992年創立，為501(c)(3) 非營利公益組織，以促進及提升社區華裔長者的權益和福祉為宗旨，現有會員600餘人。過去30年來逢年過節，松柏會都舉辦節慶活動，會員們共聚一堂歡渡佳節。2020年開始新冠病毒襲捲全世界，松柏會也不得不暫停所有的實體活動，改以線上方式慶祝節慶。去年因疫苗及抗病毒藥物普及，會員們逐漸由隔離中走出，理事會也決定恢復舉辦實體的兔年春節聯歡會，讓許多三年不見的會員朋友們重聚一堂共慶新年。

 

喜瑞都市越裔市長武文章（Chuong Vo，右三)和阿提夏市議員Ali Taj ...
喜瑞都市越裔市長武文章（Chuong Vo，右三)和阿提夏市議員Ali Taj (右一)，祝福90歲以上的耄耋會員，其中黃羅嘉德老太太(左三)高齡102歲。（主辦單位提供）

喜瑞都 疫情 老人中心

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