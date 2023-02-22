強風吹倒南加大樹 華人感慨今冬苦寒

洛杉磯縣南灣地區，大樹被狂風吹倒，並砸在汽車上。（KTLA5）

一夜之間強風席捲南加 州，洛杉磯縣南灣（South Bay）2月21日（周二）晚，幾棵大樹接連被狂風吹倒，導致局部地區停電。聖蓋博華人聚居城市人們體感寒冷，不少華人感慨，「這是多年來最冷的一個冬天，沒完沒了的降溫。」

21日晚上，曼哈坦灘（Manhattan Beach）的太平洋拉奈公寓（Pacific Lanai Apartments）外，一棵高大的桉樹在颶風中倒塌，並砸在一輛汽車上。該綜合大樓的一位業主Chris Petrusky 表示，他在晚上 10 時左右正在裝修一個公寓單元，突然聽到一聲巨響，當時他非常驚訝，並不知道究竟發生了什麼，後來才發現是狂風將大樹幾乎連根拔起。 Petrusky說自己在這裡住了 30 年，從未在曼哈坦灘見過這樣的大風。從現場一張照片來看，一棵大樹橫跨在路間，一部白色的汽車被壓在樹下。據悉，現場沒有人員受傷報告。

在南灣其他地方，一棵大樹倒在 Cabrillo 和 Santa Fe 大道的街道上，另一棵大樹擋住 Torrance 大道上一家醫療中心（Providence Little Company of Mary Medical Center）的入口。

大風同樣席捲南加其他地區，洛杉磯國際機場 （Los Angeles International Airport）的國家氣象局監測員報告，陣風時速高達 54 哩。洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張女士22日一早起來送孩子去學校，在寒風中與幾位家長交談，大家都感慨今年冬天苦寒。

半年前剛從上海移民到洛杉磯的林小姐表示，一直聽說洛杉磯很溫暖，冬天也不會太冷，但這一天刺骨的冷風讓她感覺與上海的冬天十分相似，「我和孩子冬天的厚衣服都很少，沒想到這麼冷，要趕緊去多買幾件羽絨服禦寒。」來美多年的張女士也感慨，自己把多年未穿的棉服都拿了出來，因為接下來幾天氣溫會更加寒冷，而且還有連續的下雨天氣，「這個冬天實在太冷了，剛暖和幾天又要降溫，感覺寒潮沒完沒了。」