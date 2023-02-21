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六旗公園將招聘1500多名員工 家人並可獲免費門票

洛杉磯訊
六旗魔術山公園計劃在春季活動期間招聘 1500 多名員工。（六旗官網）
六旗魔術山公園計劃在春季活動期間招聘 1500 多名員工。（六旗官網）

加州德州等地都有的六旗魔術山公園（Six Flags Magic Mountain），2月21日（周二）宣布，計劃在春季招聘活動期間聘用1500多名員工，空缺職位包括保安、乘車操作員和恐嚇演員（scare actors），員工享有多項福利，包括為家人和朋友提供免費門票。

該主題公園計劃在3月9日至4月1日期間招聘更多員工，以應對春假和「尖叫休息」（scream break）活動帶來的客流。招聘活動將於3月4日中午至下午6時舉辦，根據主題公園新聞稿稱，未來員工將有機會與他們感興趣的部門代表交談。

六旗魔術山公園總裁Don McCoy在聲明中指出：「我能想到的工作場所很少有比這更令人興奮和有意義的地方，隨著2023年推出的幾項新活動和慶祝項目，我們全年都有機會提供各種職位的經驗。今年春天的新職位，將為所有年齡段的潛在求職者，提供在自己喜歡玩的地方工作的機會。」

六旗鼓勵14歲或以上申請人在線申請，主題公園發言人指出，所有職位的標準工資起價每小時16元，但可能會根據部門或職位級別增加。除了基本工資外，六旗為員工提供多項福利，包括園內折扣、獎勵和表彰、專屬團隊成員活動、靈活的日程安排、以及為家人和朋友提供的免費門票。

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