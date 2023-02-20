影/20日總統日 南加尼克森圖書館多位「總統」說歷史

探訪者在尼克森總統出生的小屋前排隊等待參觀。（記者啟鉻／攝影）

2月20日（周一）是年度全美總統日（Presidents'Day），南加橙縣約巴林達市的尼克森圖書館 舉辦多個活動，紀念歷屆美國總統，還有一些總統的扮演者與來訪者互動交流。當天有不少家庭全員來訪，包括華人 家庭。一位年輕的華裔媽媽表示，希望孩子從小就了解美國歷史，也不要忘記中華文化。她認為融匯東西方文化，在將來就業 會更具優勢。

視頻來源：記者啟鉻

當天尼克森圖書館入場券半價，吸引不少來訪者。武裝保安檢查每位探訪者攜帶的背包，避免有危險物品。在走廊兩邊，展示歷屆總統圖片，現場並有專人扮演人們喜愛的總統，如華盛頓（George Washington）、林肯（Alraham Lincoln)、艾森豪(Dwight D. Eisenhower)，以及格蘭特( Ulysses S. Grant)。同時舉辦歷史講座，這些「假總統」以對話方式解答參與者的問題，並與來訪者合影。參與者以年長者和孩童居多，很多都是家長帶著幼年子女前來了解美國歷史，以及歷屆美國總統對國家的貢獻和事蹟。

來自阿罕布拉市的年輕媽媽鄧女士說，趁年度總統日陪著三個孩子前來探訪，希望孩子們從小就學習了解美國歷史及文化，也能對尼克森圖書館有初步認識。她為來自馬來西亞的華僑，會說流利中文，希望孩子們熟悉西方文化的同時，也能不忘華人文化。她認為，孩子們若能夠了解東西方文化，對未來成長和迎接挑戰會更有優勢。他們當天參觀了橢圓辦公室和各歷史時期的展覽等。

尼克森圖書館是全美12個總統圖書館之一，是美國第37任總統尼克森最終安息地，這裡有尼克森總統及夫人帕特的墓地。「和平的締造者」是人們對這位美國前總統的歷史評價。圖書館也是博物館，佔地約九英畝，這裡還保留著尼克森總統1913年出生小屋，也是他度過童年的地方。在小屋門前人們排起長隊，等待分批進入參觀。在小屋門前，還有林肯總統塑像。