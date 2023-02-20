世華交接典禮 歷任會長身穿旗袍亮風姿

所有來賓一同大合影，展現世華姐妹間的好感情。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會， 2月19日（週日）舉辦會長交接儀式暨第32週年慶，吸引眾多嘉賓參與。當晚晚宴有多項精彩表演，如舞龍舞獅、川劇變臉、哈薩克 舞蹈、獻唱、模特兒表演，以及旗袍秀等，充滿中華文化的氣息，更展現世華婦女多彩多藝的翩翩風采。

現任會長裴映棋代表第24屆理事會，將印信和責任鏈傳承給將接任的第25屆會長鄭怡薇，象徵接棒傳承的精神。此外，雙方還頒發感謝獎盃和當選獎盃，以表彰彼此的努力和貢獻。世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華致詞，對雙方的努力和成就給予高度肯定和感謝。在交接儀式中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，頒發感謝狀及當選賀狀給將卸任的會長裴映棋，以及新任會長鄭怡薇，表達感激與祝賀之意。

鄭怡薇表示要凝聚姐妹們的力量，為社會和僑社傳遞大愛和公益精神，希望大家繼續成長，在南加 州分會的平台上，每個人都有一席之地。她的目標是發揮學習力、執行力和意志力，希望世華姐妹們能緊密結合，共同創造大愛，發揮自己的長處，為社會做出貢獻。

紀欽耀表示，世華已在全球各地設立79個分會，推動國民外交，展現婦女力量，讓他非常敬佩。強調每一個偉大的女性都有一個故事，期望有一天聽到她們分享每一個獨特的打拼故事。

裴映棋表示，非常感謝會長任上團隊的支持和合作，她的標語主打「創新薪傳交相輝映」，回顧過去一年活動，包括金冠獎、慶雙十、及總會活動和樂捐學等，相信她交出的成績單相當不錯。裴映棋強調世華的精髓在於全體姐妹們的團結和力量，都是因為有前輩的協助才有今天的她，希望新會長鄭怡薇繼續承續這份精神，一起為世華南加州分會發展努力。

當天活動在舞龍舞獅的熱烈表演下展開，隨後的哈薩克舞蹈和川劇變臉等節目讓來賓驚喜連連，年輕專業的模特走秀更為觀眾帶來眼福。隨後前任會長包括陳玲華、馮玉庭、張淑華、冉淑綺、郭秀梅、張綺芬、潘意玲、黃美月、江瑞瀛、冉瑞宜、裴映棋、鄭怡薇等人，身著優雅的旗袍亮相舞台。她們的表演瞬間帶動了現場氣氛，不少觀眾起立為這些女性楷模喝采。

下半場的表演也一樣精彩絕倫，其中世華成員帶來國標舞表演，BLACKPINK熱舞，及知名脫口秀藝人William Hung的幽默脫口秀，更為活動畫上完美的句點。

當晚冠蓋雲集，出席的貴賓尚有駐洛杉磯經文處副處長張正育、總統府資政袁健生大使、洛橋中心陳敏永主任、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平(Ted Lieu)、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等，這些政商精英的到來，充分說明了對世華南加州分會的支持和鼓勵。